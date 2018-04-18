Трагедія в Кривому Розі: водієві автомобіля Mazda повідомили про підозру

Водієві автомобіля Mazda, який брав участь у смертельній ДТП в Кривому Розі, вручили письмове повідомлення про підозру. Ці дії вчинені в межах розслідування кримінального провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України, повідомляє 18 квітня поліція Дніпропетровської області.

«Чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України («Затримання уповноваженою службовою особою» – ред.). У зв’язку з погіршенням стану здоров’я затриманого, він знаходиться під конвоєм в одній з лікарень Кривого Рогу. Найближчим часом підозрюваний буде доставлений до суду для обрання йому міри запобіжного заходу», – ідеться в повідомленні.

ДТП у Кривому Розі сталася близько шостої ранку 17 квітня. За даними поліції, зіткнулися легковий автомобіль Mazda, маршрутний мікроавтобус і автобус, який перевозив співробітників одного з підприємств Кривого Рогу. За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до загибелі кількох людей».

За даними поліції Кривого Рогу, в результаті ДТП загинули вісім людей. До лікарні загалом доправили 19 людей. Із них четверо зараз на амбулаторному лікуванні. Із 15, які залишились у лікарні, четверо перебувають у вкрай тяжкому стані в реанімації.

18 квітня оголошене в Кривому Розі днем жалоби.