Не швидше ніж 50 кілометрів за годину. Що ще зміниться в ПДР?

Що саме зміниться в законодавстві?

«Відтепер максимальна швидкість в межах міст буде 50 кілометрів на годину», – каже радник голови МВС України Іван Варченко.

Крім того, перше посвідчення водій отримуватиме на два роки. Якщо впродовж цього терміну більш ніж двічі було порушено правила дорожнього руху, людина повинна наново складати іспити і проходити випробувальний термін. Якщо ні – тимчасове посвідчення замінюють на постійне, термін дії якого – 30 років.

Також Кабмін пропонує Верховній Раді до кінця року ухвалити законопроект №7286, який посилює відповідальність за низку порушень ПДР. Так, за перевищення швидкості та втечу з місця ДТП доведеться заплатити штраф в майже 3,5 тисячі гривень. Для водіїв, які продовжують їздити за кермом після позбавлення посвідчення водія, штраф піднімуть до 10 тисяч гривень. Крім того, передбачаються запобіжники, що не дадуть порушникам уникнути відповідальності.

«Згідно статті 130 Кодексу про адміністративні правопорушення, а це пияцтво за кермом, людина не може бути віддана на поруки трудового колективу, як це часто практикувалося, і таким чином порушники уникали відповідальності», – обіцяє Варченко.

Також адміністративні провадження за цією статтею розглядатимуться впродовж не трьох місяців, а одного року.