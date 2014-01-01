Не швидше ніж 50 кілометрів за годину. Що ще зміниться в ПДР?

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З нового року Кабмін пропонує внести зміни до Правил дорожнього руху та посилити покарання для порушників. Відповідний законопроект уже направлений до Верховної Ради. Кабінет міністрів вже ухвалив зниження максимальної швидкості в населених пунктах до 50 кілометрів за годину, а також випробувальний термін у два роки новоспеченим водіям.
«Відтепер максимальна швидкість в межах міст буде 50 кілометрів на годину», – каже радник голови МВС України Іван Варченко.
Крім того, перше посвідчення водій отримуватиме на два роки. Якщо впродовж цього терміну більш ніж двічі було порушено правила дорожнього руху, людина повинна наново складати іспити і проходити випробувальний термін. Якщо ні – тимчасове посвідчення замінюють на постійне, термін дії якого – 30 років.
Також Кабмін пропонує Верховній Раді до кінця року ухвалити законопроект №7286, який посилює відповідальність за низку порушень ПДР. Так, за перевищення швидкості та втечу з місця ДТП доведеться заплатити штраф в майже 3,5 тисячі гривень. Для водіїв, які продовжують їздити за кермом після позбавлення посвідчення водія, штраф піднімуть до 10 тисяч гривень. Крім того, передбачаються запобіжники, що не дадуть порушникам уникнути відповідальності.
«Згідно статті 130 Кодексу про адміністративні правопорушення, а це пияцтво за кермом, людина не може бути віддана на поруки трудового колективу, як це часто практикувалося, і таким чином порушники уникали відповідальності», – обіцяє Варченко.
Також адміністративні провадження за цією статтею розглядатимуться впродовж не трьох місяців, а одного року.
«Оці 10 нещасних кілометрів дозволяють знизити ризик загинути під час фронтального ДТП із 82%, як це буває при 60 кілометрах на годину, до 20%. Насправді цей принцип – 50 кілометрів на годину і не більше – діє в абсолютно всіх країнах Європейського союзу і цивілізованої Європи», – каже Варченко.
Засновник громадського організації Vision Zero Віктор Загреба в цьому не впевнений.
«Щонайменше немає контролю. В країні фактично вже два роки абсолютно відсутній будь-який контроль швидкості на дорогах», – нагадує він.
Окрім запровадження контролю, в ПДР мають також бути прописані різні варіанти штрафів за різні порушення.
«Підвищується штраф лише за порушення на понад 50 кілометрів на годину, тобто умовно, якщо перевищити обмеження на 50 кілометрів, і тоді буде 102 кілометри, тоді штраф буде 3400 гривень – і то це не дуже високий штраф. А якщо він їхав на швидкості 99 кілометрів, що з точки зору факторів ризику однаково небезпечно, то штраф просто смішний, 255 гривень».
ДАІ було ліквідоване в 2015 році, а його функції передані іншим підрозділам МВС. Проте ефективність такої зміни сумнівна, вважає речниця Національної поліції в Хмельницькій області Інна Глега.
«Якщо взяти статистику по Хмельницькій області, то, наприклад, у 2014 році ми мали на автодорогах 550 ДТП з постраждалими, вже в 2016 році в нас було 828 ДТП, і станом на десять місяців цього року ми маємо майже 700 ДТП. Бачимо, що ця кількість невпинно росте», – каже вона.
На думку Глеги, проблему має вирішити відеофіксація порушень, а також персональна відповідальність водіїв та пішоходів.
Крім того, не варто покладати всю відповідальність на автомобілістів, вважає адвокат та фахівець у справах із ДТП Вадим Володарський.
«Проблему неможливо вирішувати однобічно, тільки за рахунок водіїв, треба працювати і з пішоходами. Треба категорично відмовлятися від практики, коли у будь-якій ДТП за участю пішохода винним намагаються зробити водія».
Правила дорожнього руху встановлюють загальне обмеження швидкості в населених пунктах, каже Віктор Зарембо, однак вказує на поняття менеджменту швидкості, яке в Україні наразі не застосовується, зате присутнє в деяких країнах ЄС.
«Умовно, якщо це траса між населеними пунктами «Київ-Тернопіль», траса заходить в село, і на першому кілометрі немає факторів ризику, які змушують їхати 50, то там ставиться, наприклад, знак на синьому тлі, який дозволяє їхати далі 90, – пояснює він. – А вже перед зупинкою громадського транспорту, пішохідним переходом, церквою, школою, ставиться знак населеного пункту на білому тлі, як в Польщі, Угорщині. Тоді ті два кілометри водій їде 50», – каже Зарембо.
Підхід, що самі учасники руху винні в ДТП, дещо застарілий, вважає Зарембо. Адже люди недосконалі і в будь-якому разі будуть припускатись помилок. Тож ефективно вдосконалити саму систему.
Щоб цього досягти, треба проектувати дороги, які не призначені для швидкої їзди, а також – створити у водіїв відчуття контролю, вважає він.
«Наукою доведено: на учасників руху в контексті дотримання правил впливає не сума штрафу, не кримінальна відповідальність, не ці речі, а відчуття контролю», – пояснює громадський діяч. А в українських водіїв, на його думку, досить сильне відчуття безконтрольності.
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