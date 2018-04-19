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19 Квітень 2018, Київ 19:21
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Без жовтого сигналу світлофора. Чи поменшає ДТП?

Без жовтого сигналу світлофора. Чи поменшає ДТП?
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Після криворізької ДТП із численними жертвами в уряді України розглядають можливість скасувати жовтий сигнал світлофорів. Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк. «Це дуже правильна ініціатива, тому що, проаналізувавши останні резонансні ДТП, всі вони пов'язані з проїздом на жовтий сигнал світлофору», заявив Лавренюк. Натомість керівник «Укравтодору» Славомір Новак переконує, що жовтий сигнал додатково привертає увагу водіїв на розв'язках і тому не слід від нього відмовлятися. Про кількість і причини ДТП в Україні, та чи варто скасовувати жовтий сигнал світлофора, дискутували у програмі «Ваша Свобода» Володимир Мартиненко, радник керівника МВС, голова громадської ради МВС, та Вадим Володарський, адвокат, фахівець у справах із ДТП.

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