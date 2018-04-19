У Мінінфраструктури заявили, що наразі не планують забороняти жовтий сигнал світлофора

Міністерство інфраструктури України наразі не планує забороняти жовтий сигнал світлофора, повідомив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк, передає прес-служба відомства.

«Кабінетом міністрів України доручено вивчити питання, опрацювати та надати пропозиції. Для ухвалення рішення потрібна консолідована виважена позиція низки міністерств та відомств. Поки про заборону жовтого сигналу світлофору не йдеться. Питання на стадії вивчення», – сказав Лавренюк.

18 квітня посадовець повідомив, що Кабінет міністрів доручив Міністерству інфраструктури України, Міністерству внутрішніх справ України, Національній поліції України, Укравтодору та Укртрансбезпеці опрацювати питання щодо скасування жовтого сигналу світлофора та у разі необхідності винести його на засідання уряду. Лавренюк назвав цю ініціативу «дуже правильною», тому що «останні резонансні ДТП» пов’язані з проїздом на жовтий сигнал світлофора.

Заява Лавренюка пролунала після аварії в Кривому Розі 17 квітня, у якій загинули дев’ять людей, ще близько 20 постраждали.