Кількість загиблих у ДТП у Кривому Розі зросла до дев’яти

Кількість загиблих в ДТП у Кривому Розі зросла до дев’яти. У лікарні померла від травм ще одна людина, яка постраждала в аварії. Про це Радіо Свобода повідомили 18 квітня в обласному управлінні Національної поліції.

Про померлу особу поки нічого не повідомляється.

Раніше водієві легковика Mazda, учаснику ДТП у Кривому Розі, під час якої загинули люди, оголосили повідомлення про підозру. Зараз він перебуває в лікарні під конвоєм. За даними медиків, його стан оцінюється як середнього ступеню тяжкості. 18 квітня суд планує обрати водієві запобіжний захід.

ДТП у Кривому Розі сталася близько шостої ранку 17 квітня. За даними поліції, зіткнулися легковий автомобіль Mazda, маршрутний мікроавтобус і автобуса одного з підприємств Кривого Рогу. За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до загибелі кількох людей».