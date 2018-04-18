Кабмін створив комісію з розслідування ДТП у Кривому Розі

Кабінет міністрів України створив комісію із технічного розслідування автомобільної аварії у Кривому Розі на Дніпропетровщині, внаслідок якої загинули 9 людей.

Її має очолити заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк. Окрім того, туди входять представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, Міністерства охорони здоров’я, місцевої влади та інших відомств.

Звіт про свою роботу комісія повинна надати до 23 травня.

Раніше водієві легковика Mazda, учаснику ДТП у Кривому Розі, під час якої загинули люди, оголосили повідомлення про підозру. Зараз він перебуває в лікарні під конвоєм. За даними медиків, його стан оцінюється як середнього ступеню тяжкості. 18 квітня суд планує обрати водієві запобіжний захід.

ДТП у Кривому Розі сталася близько шостої ранку 17 квітня. За даними поліції, зіткнулися легковий автомобіль Mazda, маршрутний мікроавтобус і автобуса одного з підприємств Кривого Рогу. За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до загибелі кількох людей».