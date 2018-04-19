Від початку року на дорогах України загинули понад півтисячі людей – МВС

За перший квартал 2018 року на автошляхах України в ДТП загинули 529 людей, повідомив в ефірі Радіо Свобода радник міністра МВС, голова громадської ради МВС Володимир Мартиненко.

Для порівняння, за останній квартал минулого року в ДТП загинули 555 людей.

Серед головних причин загибелі людей на дорогах в цьому році – перевищення безпечної швидкості (105 людей), порушення маневрування (24 людини), виїзд на зустрічну смугу (19 людей), перехід дороги у невстановленому місці (18 людей), керування у нетверезому стані (11 людей).

За статистикою, яку навів Володимир Мартиненко, у цьому році не було жодного випадку загибелі людей через невиконання сигналу світлофора.

При цьому він стверджує, що до аварій дуже часто призводить поганий стан українських доріг.

«За перший квартал 2018 року сталося 34 605 ДТП, за останній квартал минулого року – 37 837», – навів цифри Володимир Мартиненко.

18 квітня заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк заявив, що після криворізької ДТП із численними жертвами, в уряді України розглядають можливість скасувати жовтий сигнал світлофорів. Лавренюк стверджує, що останній резонансні ДТП в Україні пов’язані саме з проїздом на жовтий сигнал світлофору.

Водночас 19 квітня Міністерство інфраструктури України повідомило, що наразі не планує забороняти жовтий сигнал світлофора.