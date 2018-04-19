У Кривому Розі оголосили день жалоби через загибель на Донбасі бійця

19 квітня в Кривому Розі оголошено день жалоби через загибель у зоні бойових дій на Донбасі земляка, бійця Максима Черкуна. Відповідне розпорядження підписав міський голова Юрій Вілкул.

Як повідомили в мерії Кривого Рогу, в місті приспустять державні прапори України, скасують розважальні заходи, внесуть відповідні зміни до програм місцевого телебачення і радіо.

За інформацією з міської ради, прощання із загиблим відбудеться 19 квітня, його поховають на Алеї слави Центрального кладовища міста.

За даними волонтерів, 21-річний Максим Чекун упродовж двох років проходив в Збройних силах України службу за контрактом. Був командиром протитанково-кулеметного відділення військової частини А4395. Загинув 16 квітня. Нагороджений посмертно нагрудним знаком «За заслуги перед містом».

За даними з Книги пам’яті, станом на березень 2018 року на Донбасі загинуло найбільше бійців з Дніпропетровської області – 442.

18 квітня у Кривому Розі також було днем жалоби – за 9 загиблими у ДТП пасажирами маршрутного таксі.