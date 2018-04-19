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19 Квітень 2018, Київ 19:21
Новини | Події

ДТП у Кривому Розі: обрання запобіжного заходу водієві легковика перенесли через його стан

Внаслідок ДТП, що сталося 17 квітня вранці, загинули дев'ять людей, понад 20 були поранені

Водієві легковика, підозрюваному в спричиненні ДТП із дев’ятьма загиблими і понад 20 травмованими в Кривому Розі, планують обрати запобіжний захід 20 квітня. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в обласному управлінні поліції.

За даними джерел Радіо Свобода, знайомих зі ситуацією, але не уповноважених давати коментарі публічно, запобіжний захід мали обрати 19 квітня в одному з районних судів Дніпра. З підозрюваним планували зв’язатись за допомогою відеозв’язку з Саксаганського райсуду Кривого Рогу, однак, за попередніми даними, засідання перенесли через стан здоров’я чоловіка.

Як повідомили Радіо Свобода в лікарні №2 Кривого Рогу, зараз у медзакладі перебуває 15 людей, потерпілих внаслідок ДТП, троє з них у вкрай тяжкому, але стабільному стані. За даними з лікарні, решта травмованих у тяжкому і стані середньої тяжкості.

ДТП у Кривому Розі: відео з місця аварії (відео)
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ДТП у Кривому Розі: відео з місця аварії (відео)

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ДТП у Кривому Розі сталася близько шостої ранку 17 квітня. За даними поліції, зіткнулися легковий автомобіль Mazda, маршрутний мікроавтобус і автобуса одного з підприємств Кривого Рогу. За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до загибелі кількох людей».

Водієві легковика оголосили підозру. Він перебуває в лікарні під конвоєм.

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