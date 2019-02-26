Зайцева і Дронов мають відшкодувати через аварію у Харкові понад 7 мільйонів гривень

Вироком у справі про смертельне ДТП у Харкові в 2017 році визначено відшкодувати всім потерпілим майнову шкоду на понад 7 мільйонів гривень, повідомляє портал Судової влади України з посиланням на вирок Київського районного суду міста Харкова.

«Задоволені цивільні позови потерпілих. Вироком визначено відшкодувати всім потерпілим майнову шкоду на загальну суму понад сім мільйонів гривень. Відшкодування Геннадію Дронову та Олені Зайцевій призначено солідарно», – йдеться в повідомленні.

За даними суду, сторонам кримінального провадження роз’яснили право та порядок оскарження вироку.

26 лютого Київський райсуд Харкова засудив до 10 років ув’язнення Олену Зайцеву і до 10 років ув’язнення Геннадія Дронова, звинувачених у справі про ДТП у Харкові, внаслідок якого в жовтні 2017 року загинули шість людей. Крім того, суд позбавив їх права керувати транспортними засобами на три роки і постановив відшкодувати потерпілим моральну шкоду.

18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської і провулка Мечникова сталася аварія. За даними поліції, позашляховик, яким кермувала 20-річна дівчина Олена Зайцева, рухаючись на заборонений сигнал світлофора, зіткнувся з іншим автомобілем, яким кермував Геннадій Дронов. У результаті зіткнення позашляховик вилетів на тротуар, де були пішоходи. Загинули шестеро людей, ще п’ятеро були травмовані.