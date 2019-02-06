Смертельна ДТП у Харкові: обвинувачення вимагає максимального покарання Зайцевій і Дронову

У Київському районному суді Харкова почалися дебати у справі по аварії, внаслідок якої загинули шестеро людей. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Дебати розпочалися із майже п’ятигодинною затримкою, коли робочий день у суді вже добігав кінця. Цьому передувала заява про відвід судді Віктора Попраса. Її оголосив адвокат Сергій Перепелиця, який захищає обвинуваченого Геннадія Дронова.

«Те, яким чином суддя поводив себе під час дослідження доказів, допиту свідків, під час допиту експертів, ми вважаємо, що це було суб’єктивно, не було дотримано принципу рівності сторін, не була надана можливість захищатися нормально, як повинно бути», – пояснив свою вимогу адвокат. За словами Перепелиці, про упередженість і необ’єктивність судді свідчить і те, що він відмовляв у задовільнені клопотань захисту Дронова при призначення експертиз в інших містах.

Відвід судді Попраса не підтримали ані прокурори, ані захист обвинуваченої Олени Зайцевої, ані потерпілі і їхні представники.

«Принципи судочинства суддєю Попрасом порушені не були. Заява не підлягає задоволенню», – заявив держобвинувач.

Частина учасників процесу розцінила заяву про відвід судді як затягування судового розгляду та знущання над потерпілими, одна з яких, Світлана Вінніченко, приїхала на суд у Харків із Сум саме задля участі в дебатах. Вислухавши думки сторін, суддя Вікторія Чередник відмовила у відводі свого колеги.

Після цього до зали повернувся суддя Попрас. Він задовольнив клопотання обвинувачення про допит експертів, які робили автотехнічну експертизу. Як з’ясувалося, в експертизі одне і те саме порушення правил дорожнього руху було позначено по-різному, і прокурори хотіли уточнити, який саме пункт мали на увазі експерти. Потім суд продовжив тримання під вартою обох обвинувачених ще на 60 діб, до 4 квітня.

Лише за чверть на сьому вечора суддя Попрас оголосив початок дебатів і надав слово обвинуваченню.

«З урахуванням доказової бази, свідчень потерпілих, свідків, експертів та відеозаписів, сторона обвинувачення вважає, що провина обох обвинувачених доведена у повному обсязі», – заявив прокурор Максим Блохін.

Він зазначив, що, згідно з Кримінальним процесуальним кодексом, обставиною, яка пом’якшує покарання Зайцевої є «щире каяття, яке виразилось у відшкодуванні завданих збитків ряду потерпілих». Щодо Дронова, пом’якшувальних обставин не встановлено. Тим не менше, держобвинувач виступив за призначення максимального покарання обом водіям.

«Враховуючи жахливі наслідки скоєного обвинуваченими злочину, сторона обвинувачення вважає, що ніякі пом'якшувальні обставини та дані щодо осіб обвинувачених не можуть знизити ступінь тяжкості вчинення злочину, тому обвинуваченим слід призначити максимальне покарання, передбачене санкцією частини 3 статті 286 Кримінального кодексу України у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на три роки», – підкреслив Блохін.

За словами потерпілої Світлани Вінніченко, яка внаслідок ДТП втратила сина Олександра Євтєєва, така жорстка позиція прокуратури для неї була несподіваною. «Неочікувано, що прокуратура озвучила 10 років. Для мене це прозвучало неочікувано,.. взагалі я не думала, що це так буде. Дякую, що в кінці кінців ми отримали від неї цю цифру, 10 років», – зізналась жінка.

Вона також просила суд призначити максимально можливе покарання обом обвинуваченим, бо сподівається, що це допоможе зменшити кількість таких аварій у майбутньому.

«Я звертаюсь до суду, щоб підкреслити, що моє бажання їх максимально покарати – це не помста. Мені не потрібна помста, вона мені не допоможе… Нам вже ніщо не допоможе… Не люблю це слово «показовий суд», але я бажаю щоб суд був показовий, щоб далі в судових справах саме ця справа ставилася за приклад чесності, відповідальності неупередженості суду, тому що в кожного з нас є діти і близькі. Давайте їх вбережемо від цього жахіття», – сказала Вінніченко.

Ще один потерпілий Юрій Фабрис теж підтримав позицію обвинувачення.

«Ніхто з обвинувачених нічого не зробив, аби уникнути аварії. Внаслідок цього ви, хлопці, я до Зайцевої і Дронова звертаюся, угробили 6 людей і стільки ж зробили інвалідами. Сподіваюся на справедливе покарання, хоча моїх дівчаток це вже не поверне. І нікого з загиблих не поверне», – сказав Фабрис.

Після цього у судовому засіданні була оголошена перерва. Дебати продовжаться у понеділок, 11 лютого.

18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської і провулка Мечникова сталася аварія. За даними поліції, позашляховик, яким кермувала 20-річна дівчина Олена Зайцева, рухаючись на заборонений сигнал світлофора, зіткнувся з іншим автомобілем, яким кермував Геннадій Дронов.

У результаті зіткнення позашляховик вилетів на тротуар, де були пішоходи. Загинули шестеро людей, ще п’ятеро були травмовані.

Згодом суд у Харкові обрав для Зайцевої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Пізніше стало відомо, що експертиза встановила наявність кодеїну в організмі Зайцевої. Ця речовина використовується в ліках, зокрема від болю, кашлю.

8 листопада 2017 року суд заарештував і Дронова.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». У прокуратурі заявляють, що правила дорожнього руху порушили обидва водії.