Смертельна ДТП у Харкові: суд розгляне відвід експертів, які не змогли визначити швидкість Lexus Зайцевої

У Харкові 28 січня суддя Віктор Попрас відмовився викликати на допит слідчого, що розслідував справу, але вирішив викликати експертів обласного бюро судово-медичних експертиз для вирішення питання про їхній відвід. Сьогоднішнє засідання суду було присвячено розгляду додаткових клопотань. Це остання стадія процесу перед призначенням судових дебатів.

З усіх учасників процесу додаткові клопотання буле лише у адвоката обвинуваченого Геннадія Дронова Сергія Перепелиці. Він хотів викликати в суд і допитати слідчого Ігоря Волкова, який розслідував ДТП. На думку адвоката, Волков «створював, спотворював та приховував» обставини, важливі для встановлення істини в справі. Зокрема, Перепелиця посилався на покази нарколога Олени Федірко, яка, за її словами, попереджала слідчого про необхідність взяти більше сечі у водія Lexus Олени Зайцевої, щоб у разі необхідності можна було визначити кількість наркотичних речовин, але той сказав, що не треба. Через це експерти не змогли визначити, чи була Зайцева у стані наркотичного сп’яніння.

«Як із матеріалів кримінального провадження, так і зі свідчень експертів, спеціалістів та лікарів вбачається наявність однієї спільної причини ознаки їхньої бездіяльності: незаконних, незрозумілих та необґрунтованих дій слідчого Волкова, які привели до неможливості встановити низку обставин, які мають значення для кримінального провадження», – заявив Перепелиця.

Його клопотання не підтримали ані обвинувачення, ані захист Зайцевої, ані потерпілі та їхні представники. Прокурори, зокрема, вказували на відсутність процесуальної можливості виклику і допиту слідчого і безпідставність клопотання. Захист Зайцевої підкреслював, що виклик слідчого призведе лише до затягування справи.

«Ті доводи, на які посилається адвокат Перепелиця, фактично стосувалися недбалості досудового розслідування з боку слідчого, і, відповідно, виходять за межі доказування саме в цій кримінальній справі… Мали можливість усунути ті недоліки, які на думку учасників процесу мали місце під час досудового розслідування, вже під час судового слідства (завдяки призначенню додаткових експертиз і допитам експертів – ред.)… На цей час таке клопотання може мати на меті лише затягування судового процесу», – зазначив адвокат Максим Стець.

На неприпустимість затягування справи посилались і потерпілі. «Я категорично проти! Давайте вже закінчувати цей суд, скільки можна з нас знущатися!» – вигукнула потерпіла Людмила Фабріс, ледь стримуючи сльози.

Представники потерпілих зазначали, що доводи Перепелиці і його питання до слідства цілком слушні, але їх треба розглядати в іншому кримінальному провадженні.

Друге клопотання Перепелиці стосувалося відводу експертів Харківського обласного бюро судово-медичних експертиз, які проводили автотехнічну і додаткову експертизи. Він вже намагався їх відвести у листопаді, але тоді отримав відмову. Своє повторне клопотання про відвід Перепелиця мотивував тим, що харківські експерти запевняли у неможливості визначення швидкості, з якою рухався Lexus Олени Зайцевої, хоча їхні колеги з Дніпровського науково-дослідного інституту судових експертиз це зробили. На думку Перепелиці, це свідчить про некомпетентність харків’ян і може бути підставою для відводу.

Суддя Попрас вирішив викликати експертів на засідання, що відбудеться у середу, 30 січня, щоб розглянути питання про їхній відвід.