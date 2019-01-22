Смертельна ДТП у Харкові: нарколог, яку розшукували півроку, дала покази у суді

Колишній експерт наркоцентру Олена Федірко, яка оглядала обвинувачену Олену Зайцеву після аварії у Харкові, заявила у суді, що явно виражених ознак наркотичного сп’яніння у водійки Lexus’у не було. Про це повідомляє із Київського райдсуду Харкова кореспондент Радіо Свобода

Поява Олени Федірко на засіданні 22 січня була доволі неочікуваною. Суд не міг її допитати протягом тривалого часу. З наркоцентру вона звільнилася. Із серпня минулого року суддя Віктор Попрас двічі доручав поліції встановити місце перебування Федірко і доставити її до суду, але безрезультатно.

Сама вона стверджує, що від суду не ховалася.

«Ніхто не переховувався. Ані повісткою, ані телефоном не викликали», –запевнила Федірко журналістів до початку судового засідання.

Вона стверджує, що у Зайцевої не було встановлено стану наркотичного сп’яніння.

«Не встановили (стан наркотичного сп'яніння – ред), тому що була підозра, що у неї струс головного мозку, що у неї черепно-мозкова травма. У неї були явні зовнішні ознаки пошкодження тіла. І свідомість у неї була ясна, і орієнтування збережене. Наркотичні речовини не вживають для того, щоб залишатися в ясній свідомості і орієнтуванні у цьому світі», – сказала Федірко, відповідаючи на питання судді.

Її допит тривав близько трьох годин. Експертка підтвердила, що після ДТП у Зайцевої були звужені зіниці, нестійка хода і нестійка поза Ромберга. Але за словами Федірко, всі ці ознаки може спричинити як наркотичне сп’яніння, так і перенесена травма, стрес або струс мозку. За її словами, наявність опіатів (кодеїну і фенобарбіталу) у сечі Зайцевої також не може бути однозначним доказом стану наркотичного сп’яніння, бо вони можуть з’явитися і внаслідок вживання ліків.

Представники потерпілих незадоволені результатами допиту.

«Федірко відмовляється скласти дві обставини разом (однозначні, незаперечні, нею ж встановлені при обстеженні ознаки наркотичного сп'яніння – і результати лабораторних досліджень, які виявили опіати) і чітко вказати, що Зайцева була в стані сп’яніння, викликаного вживанням наркотичних засобів», – написала адвокат потерпілих Лариса Матвєєва на своїй сторінці у Facebook.

Перебування у стані наркотичного сп’яніння є обтяжуючою обставиною. Якщо це не буде доведено у суді, Зайцева може розраховувати на більш м’яке покарання. Згідно із українським законодавством, за наявності пом’якшувальних обставин (щире каяття, сприяння слідству, добровільне відшкодування збитків потерпілим) і за відсутності обтяжуючих обставин покарання не може перевищувати двох третин максимального строку.

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18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської і провулка Мечникова сталася аварія. За даними поліції, позашляховик, яким кермувала 20-річна Олена Зайцева, рухаючись на заборонений сигнал світлофора, зіткнувся з іншим автомобілем, яким кермував Геннадій Дронов.

У результаті зіткнення позашляховик вилетів на тротуар, де були пішоходи. Загинули шестеро людей, ще п’ятеро були травмовані.

Згодом суд у Харкові обрав для Зайцевої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Пізніше стало відомо, що експертиза встановила наявність кодеїну в організмі Зайцевої. Ця речовина використовується в ліках, зокрема від болю, кашлю.

8 листопада 2017 року суд заарештував і Дронова.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». У прокуратурі заявляють, що правила дорожнього руху порушили обидва водії.