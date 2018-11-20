Смертельна ДТП у Харкові: суд відмовив у відводі експертів

На засіданні Київського районного суду Харкова у справі про смертельну ДТП у жовтні 2017 року суддя вирішив не відводити експертів, які здійснювали автотехнічні та додаткову експертизи.

На судове засідання з’явилися Віталій Варлахов, Ганна Роман і Валерій Ольхов. Це троє з чотирьох експертів науково-дослідного інституту судових експертиз імені Бокаріуса, про відвід яких клопотав захисник обвинуваченого Геннадія Дронова Сергій Перепелиця. Їхня колега Юлія Носатенко повідомила, що не може бути присутньою у суді через хворобу.

Варлахов, Роман і Ольхов висловилися проти свого відводу. Вони повідомили, що мають належну професійну освіту і кваліфікацію, яка дозволяє їм проводити експертизи. Через це клопотання адвоката вони вважають безпідставним і необґрунтованим.

Прокурор також був проти їхнього відводу. Він послався на норми Кримінального процесуального кодексу, які передбачають, що підставами для відводу може бути участь у справі як захисника або причетність до потерпілих. Але наразі, підкреслив держобвинувач, відсутня інформація про те, що експерти мають зацікавленість у справі.

Позицію прокурора підтримав захист обвинуваченої Олени Зайцевої та сама Зайцева.

Натомість потерпілий Ігор Берченко і частина представників інших постраждалих висловилися на користь відводу. Всі вони посилалися на протиріччя, що містяться у експертизі, зокрема у схемі і скриншоті, отриманому з камер відеоспотереження.

Представник потерпілих Олександр Дрижанов наголосив, що хоча з формальної точки зору можна говорити про відсутність підстав для відводу, але протиріччя викликають обґрунтовані сумніви щодо об'єктивності та неупередженості експертів.

Його колега Людмила Матвєєва нагадала, що рівень кваліфікації експертів час від часу переглядається і висловила припущення, що саме висновки експертиз у «справі Зайцевої-Дронова» можуть стать підставою для такого перегляду.

Сам Перепелиця і його підзахисний також наполягали на відводі.

Заслухавши всі сторони у справі, суддя Віктор Попрас дійшов до висновку, що підстав для відведення експертів немає.

Після цього експерти Варлахов, Ольхов і Роман дали пояснення по суті експертиз.

У засіданні оголошена перерва до наступного понеділка, 26 листопада. Тоді планують заслухати четвертого експерта Юлію Носатенко.

18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської і провулка Мечникова сталася аварія. За даними поліції, позашляховик, яким кермувала 20-річна дівчина Олена Зайцева, рухаючись на заборонений сигнал світлофора, зіткнувся з іншим автомобілем, яким кермував Геннадій Дронов.

У результаті зіткнення позашляховик вилетів на тротуар, де були пішоходи. Загинули шестеро людей, ще п’ятеро були травмовані.

Згодом суд у Харкові обрав для Зайцевої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Пізніше стало відомо, що експертиза встановила наявність кодеїну в організмі Зайцевої. Ця речовина використовується в ліках, зокрема від болю, кашлю.

8 листопада 2017 року суд заарештував і Дронова.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». У прокуратурі заявляють, що правила дорожнього руху порушили обидва водії.

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