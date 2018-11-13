Смертельна ДТП у Харкові: адвокат обвинуваченого Дронова вимагає відводу експертів

Чергове засідання Київського районного суду Харкова у справі про смертельну ДТП, що сталася у жовтні 2017 року, було присвячено розгляду клопотань адвоката одного з обвинувачених та представниці потерпілих. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Захисник обвинуваченого Геннадія Дронова Сергій Перепелиця після ознайомлення з висновками додаткової експертизи заявив, що вона містить розбіжності і протиріччя.

«Це свідчить про виключну некомпетентну упередженість судових експертів, що здійснювали експертні дослідження в кримінальному провадженні, порушення ними принципів законності, незалежності, об’єктивності і повноти експертного дослідження, халатне ставлення до своєї професійної діяльності, та неспроможність забезпечити виконання покладених на них обов’язків», – заявив Перепелиця під час засідання, вимагаючи відводу чотирьох експертів Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені Бокаріуса, які проводили автотехнічні та додаткову експертизи.

Суддя Віктор Попрас зазначив, що КПК вимагає заслухати осіб, яких мають намір відвести. Але перш ніж оголосити перерву для виклику у судове засідання експертів, він розглянув низку клопотань представниці потерпілих Лариси Матвєєвої.

Суд погодився долучити до матеріалів справи копії чеків, які підтверджують, що потерпілі, чиї інтереси представляє Матвєєва повернули кошти, що їм переказувала мати обвинуваченої Олени Зайцева Тетяна Іванова. Він також долучив адвокатський запит Матвєєвої до МОЗУ щодо проведення судової наркологічної експертизи Зайцевої і відповідь на нього. Мотивуючи клопотання, Матвєєва вказала, що має намір використати ці документи, аби довести, що висновки судової наркологічної експертизи не є належним доказом у справі і їх не треба брати до уваги.

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Матвєєва також хотіла, аби суд викликав для дачі показів медсестру наркологічного диспансеру, яка брала участь у огляді Зайцевої одразу після аварії, та експертів, які проводили психіатричну експертизу. Представниця потерпілих хотіла використати ці допити, аби довести, що на час аварії Зайцева була під впливом наркотичних речовин. Але суд не задовольнив ці клопотання.

«Обставини, для встановлення яких (захист Дронова, – ред.) просить викликати і допитати на судовому засіданні експертів, які проводили цю експертизу, лежать за межами судової психіатричної експертизи», – зазначив суддя.

Наступне засідання у справі призначено на 20 листопада.

18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської і провулка Мечникова сталася аварія. За даними поліції, позашляховик, яким кермувала 20-річна дівчина Олена Зайцева, рухаючись на заборонений сигнал світлофора, зіткнувся з іншим автомобілем, яким кермував Геннадій Дронов.

У результаті зіткнення позашляховик вилетів на тротуар, де були пішоходи. Загинули шестеро людей, ще п’ятеро були травмовані. Згодом суд у Харкові обрав для Зайцевої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Пізніше стало відомо, що експертиза встановила наявність кодеїну в організмі Зайцевої. Ця речовина використовується в ліках, зокрема від болю, кашлю. 8 листопада 2017 року суд заарештував і Дронова.

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