Смертельна ДТП у Харкові: суд продовжив арешт обвинувачених й оголосив перерву

Київський районний суд Харкова, де слухається справа про смертельну ДТП, що сталася у жовтні 2017 року, 7 листопада не розглядав справу по суті, а лише задовольнив клопотання прокурорів про продовження тримання під вартою обох обвинувачених.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, на початку засідання захист обвинуваченого Геннадія Дронова заявив клопотання про оголошення перерви у засіданні, щоб адвокати могли ознайомитися з результатами додаткових експертиз і сформувати позицію разом із підзахисним. Додаткова комплексна судова автотехнічна експертиза й експертиза відео- й аудіозаписів були зроблені Харківським НДІ судових експертиз імені Бокаріуса за клопотанням адвокатів Дронова.

Після того, як суд погодився оголосити перерву в засіданні, прокурори заявили клопотання про продовження обом обвинуваченим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

Захист Дронова і він сам заперечували проти задоволення цього клопотання, бо, на їхню думку, обвинувачення не довело ризиків, що обвинувачений може ухилятися від суду або скоїти повторне правопорушення. Дронов запевняв суд, що готовий здати закордонний паспорт і права, щоб довести що таких ризиків не існує. А його адвокат Сергій Перепелиця зауважив, що розгляд клопотань про продовження запобіжного заходу стосовно його підзахисного перетворився на формальність.

Аналогічну позицію висловив і захист іншою обвинуваченої, Олени Зайцевої. Її адвокати також закидали прокурорам відсутність обґрунтування ризиків, а суду – формальний розгляд клопотань про продовження тримання під вартою. Крім того, захисники Зайцевої вкотре зауважили, що в неї через тримання в СІЗО погіршується стан здоров’я.

Постраждалі та їхні представники не погодилися, що суд підходить до розгляду питання формально і підтримали клопотання обвинувачення.

Суд вирішив продовжити тримання під вартою обох обвинувачених на 60 днів – до 5 січня 2019 року.

Наступне засідання у справі призначене на 13 листопада.

18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської і провулка Мечникова сталася аварія. За даними поліції, позашляховик, яким кермувала 20-річна Олена Зайцева, рухаючись на заборонений сигнал світлофора, зіткнувся з іншим автомобілем, яким кермував Геннадій Дронов.

У результаті зіткнення позашляховик вилетів на тротуар, де були пішоходи. Загинули шестеро людей, ще п’ятеро були травмовані.

Згодом суд у Харкові обрав для Зайцевої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Пізніше стало відомо, що експертиза встановила наявність кодеїну в організмі Зайцевої. Ця речовина використовується в ліках, зокрема від болю, кашлю.

8 листопада 2017 року суд заарештував і Дронова.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». У прокуратурі заявляють, що правила дорожнього руху порушили обидва водії.