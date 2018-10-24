ДТП у Харкові: у справі оголосили перерву для проведення додаткових експертиз

Київський районний суд Харкова, де слухається справа про смертельне ДТП, яка сталася в жовтні 2017 року, оголосив перерву до 7 листопада.

Суд частково задовольнив клопотання захисту щодо проведення додаткових експертиз.

«Призначити у кримінальному провадженні додаткову комплексну судову автотехнічну експертизу та експертизу відео- та аудіозапису», – ідеться у рішенні суду.

Експертизу мають провести до 2 листопада.

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18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської і провулка Мечникова сталася аварія. За даними поліції, позашляховик, яким кермувала 20-річна дівчина Олена Зайцева, рухаючись на заборонений сигнал світлофора, зіткнувся з іншим автомобілем, яким кермував Геннадій Дронов.

У результаті зіткнення позашляховик вилетів на тротуар, де були пішоходи. Загинули шестеро людей, ще п’ятеро були травмовані.

Згодом суд у Харкові обрав для Зайцевої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Пізніше стало відомо, що експертиза встановила наявність кодеїну в організмі Зайцевої. Ця речовина використовується в ліках, зокрема від болю, кашлю.

8 листопада 2017 року суд заарештував і Дронова.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». У прокуратурі заявляють, що правила дорожнього руху порушили обидва водії.