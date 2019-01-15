Смертельна ДТП у Харкові: суд викликав експертів, що проводили додаткову судово-медичну експертизу Зайцевої

Київський райсуд Харкова у вівторок відмовив у виклику експертів, що визначили швидкість, з якою рухався Lexus Олени Зайцевої, але погодився заслухати пояснення експертів, які не змогли визначити стан обвинуваченої під час дорожньо-транспортної пригоди.

Адвокат обвинуваченого Геннадія Дронова Сергій Перепелиця клопотав про виклик експертів Дніпровського науково-дослідницького інституту судово-медичних експертиз, які за його заявою, зробили комісійну автотехнічну експертизу.

За словами Перепелиці, його цікавить зокрема, чому вони вважають, що його підзахисний порушив два пункти правил дорожнього руху, а не три, як вказано в обвинувальному акті, та яким чином дніпровським фахівцям удалося визначити швидкість автомобілю Зайцевої, хоча харківські колеги казали, що це неможливо.

Проти задоволення цього клопотання виступило обвинувачення. Прокурор нагадав, що вже вказував на відсутність спеціальних знань і кваліфікації у експертів з Дніпровського НДІ. Його підтримали захисники Зайцевої. На їхню думку, експертизу було проведено з чисельними порушеннями законодавства.

Суддя Віктор Попрас відмовив у задоволенні клопотання Перепелиці. Проте він задовольнив клопотання представника потерпілих Лариси Матвєєвої про виклик в суд експертів Харківського обласного бюро судово-медичних експертиз, які проводили додаткову судово-медичну експертизу, та не змогли відповісти на питання, чи була Зайцева під час ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

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У своєму висновку експерти посилались на відсутність визначення кількісного вмісту кодеїну та фенобарбіталу у сечі обвинуваченої. Тому, як пояснила Матвєєва, вона хоче поставити експертам питання щодо наявності в них спеціальних знань і кваліфікації щодо встановлення стану особи, викликаному вживанням наркотичних чи інших одурманюючих засобів, а також низку питань щодо методик, за допомогою яких експерти дійшли свого висновку.

Наприкінці засідання суддя оголосив, що викликає для повторного допиту двох постраждалих – Ігоря Бєрченка і Оксана Євтєєву, але з чим це пов’язано, не зазначив.

Наступне засідання призначено на 22 січня.

18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської і провулка Мечникова сталася аварія. За даними поліції, позашляховик, яким кермувала 20-річна Олена Зайцева, рухаючись на заборонений сигнал світлофора, зіткнувся з іншим автомобілем, яким кермував Геннадій Дронов.

У результаті зіткнення позашляховик вилетів на тротуар, де були пішоходи. Загинули шестеро людей, ще п’ятеро були травмовані.

Згодом суд у Харкові обрав для Зайцевої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Пізніше стало відомо, що експертиза встановила наявність кодеїну в організмі Зайцевої. Ця речовина використовується в ліках, зокрема від болю, кашлю.

8 листопада 2017 року суд заарештував і Дронова.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». У прокуратурі заявляють, що правила дорожнього руху порушили обидва водії.