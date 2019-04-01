Справа за обвинуваченням Зайцевої і Дронова надійшла в провадження апеляційного суду

У провадження Харківського апеляційного суду надійшла кримінальна справа за обвинуваченням Олени Зайцевої та Генадія Дронова за фактом трагічної ДТП у Харкові в жовтні 2017 року. Про це 1 квітня повідомляє прес-служба суду.

«Протоколом автоматичного розподілу судових справ визначено колегію суддів Харківського апеляційного суду, яка розглядатиме справу. Головуючий у справі – суддя Володимир Протасов, судді: Олена Грошева і Вікторія Яковлева», – йдеться в повідомленні.

За даними суду, апеляційні скарги на вирок Київського райсуду Харкова подані Оленою Зайцевою, її захисником Юлією Плетньовою та захисником Генадія Дронова, Сергієм Перепелицею.

18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської і провулка Мечникова сталася аварія. За даними поліції, позашляховик, яким кермувала 20-річна Олена Зайцева, рухаючись на заборонений сигнал світлофора, зіштовхнувся з іншим автомобілем, яким кермував Геннадій Дронов. У результаті зіткнення позашляховик вилетів на тротуар, де були пішоходи. Загинули шестеро людей, ще п’ятеро були травмовані.

26 лютого 2019 року Київський райсуд Харкова засудив Олену Зайцеву і Геннадія Дронова до 10 років ув’язнення. Крім того, суд позбавив їх права керувати транспортними засобами на три роки і постановив відшкодувати потерпілим моральну шкоду. Також засуджені мають компенсувати постраждалим майнову шкоду на суму понад 7 мільйонів гривень.