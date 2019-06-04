Справа ДТП у Харкові 2017 року: суд отримав апеляційну скаргу адвоката Дронова

У провадження Харківського апеляційного суду надійшла апеляційна скарга адвоката Сергія Перепелиці в інтересах Геннадія Дронова, засудженого до 10 років ув’язнення за скоєння смертельної ДТП у Харкові позаторік. Як повідомили у прес-службі суду, апеляційну скаргу адвоката Дронова суд раніше не брав до розгляду через те, що вона не відповідала вимогам Кримінального процесуального кодексу.

«Після усунення недоліків у провадження Харківського апеляційного суду надійшла апеляційна скарга адвоката Перепелиці в інтересах Дронова. На даний час за апеляційною скаргою захисника відкрито апеляційне провадження», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі нагадали, що 13 травня ухвалою судді було відкрите провадження за апеляційними скаргами Олени Зайцевої та її захисника Юлії Плетньової.

18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської і провулка Мечникова сталася аварія. За даними поліції, позашляховик, яким кермувала 20-річна Олена Зайцева, рухаючись на заборонений сигнал світлофора, зіштовхнувся з іншим автомобілем, яким кермував Геннадій Дронов. У результаті зіткнення позашляховик вилетів на тротуар, де були пішоходи. Загинули шестеро людей, ще п’ятеро були травмовані.

26 лютого 2019 року Київський райсуд Харкова засудив Олену Зайцеву і Геннадія Дронова до 10 років ув’язнення. Крім того, суд позбавив їх права керувати транспортними засобами на три роки і постановив відшкодувати потерпілим моральну шкоду. Також засуджені мають компенсувати постраждалим майнову шкоду на суму понад 7 мільйонів гривень.