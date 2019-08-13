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13 Серпень 2019, Київ 13:57
Новини | Суспільство

З початку року українську залізницю «мінували» близько 100 разів

Найчастіше псевдомінування влаштовували на вокзалах у Києві, Харкові, Львові, Чопі та Одесі

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Від початку року зафіксовано близько 100 неправдивих повідомлень про замінування залізничних об’єктів в Україні, повідомили в «Укрзалізниці».

«За 7 місяців 2019 року надійшло 96 анонімних повідомлень про замінування залізничних вокзалів та станцій. У ході перевірки жодного вибухового пристрою не виявлено… У порівняні з аналогічним періодом минулого року кількість повідомлень про замінування об’єктів залізниці зросла у 4,8 рази. Найчастіше зловмисники повідомляли неправдиву інформацію про замінування залізничних станцій Київ-Пасажирський, Харків-Пасажирський, Львів, Чоп та Одеса», – йдеться в повідомленні.

За даними перевізника, один з останніх випадків неправдивого замінування Центрального залізничного вокзалу в Києві стався 10 серпня, було евакуйовано 2300 пасажирів та 100 осіб персоналу.

«За інформацією Київської місцевої прокуратури, особистість «мінера» встановлено. На даний час правопорушник затриманий. Йому повідомлено про підозру», – повідомили в «Укрзалізниці».

/**/ /**/ /**/ Кримінальний кодекс України за «неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності» передбачає до шести років позбавлення волі
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