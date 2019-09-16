Росія не закрила кримінальну справу щодо звільнених українських моряків – Полозов

Росія не закрила кримінальну справу стосовно захоплених біля берегів Криму 25 листопада 2018 року українських військових моряків, які були звільнені в рамках обміну між Україною і Росією 7 вересня, повідомив на сторінці у Facebook російський адвокат Микола Полозов.

«Сьогодні (16 вересня – ред.) відвідав Слідче управління ФСБ Росії у справі військовополонених українських моряків. Робота у справі військовополонених українських моряків триває, навіть після їх звільнення. У Росії кримінальну справу стосовно них не припинено. Вони досі залишаються в статусі обвинувачуваних, адвокати нашої команди продовжують захищати їх», – зазначив Полозов.

За його словами, наразі стадія кримінальної справи – ознайомлення з її матеріалами.

«Наші адвокати активно знайомляться з матеріалами. Наше завдання – домогтися виключення будь-яких несприятливих юридичних наслідків для звільнених моряків– заначив Полозов.

Міжнародний трибунал з морського права на засіданні у Гамбурзі у справі захоплених Росією українських моряків 25 травня зобов’язав Росію негайно звільнити військові кораблі і повернути їх під контроль України.

7 вересня в рамках обміну до України повернулися 35 утримуваних росіянами українців, зокрема і 24 моряки. В Росію передали 35 російських і українських громадян, яких в Україні судили за різні кримінальні злочини.

8 вересня Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова висловила пропозицію щодо укладення угоди між Україною та Росією щодо осіб, які беруть участь в «процесах із повернення» з метою недопущення їхнього подальшого залучення до кримінальної відповідальності. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що не отримувала від російської колеги жодної офіційної пропозиції з цього приводу.