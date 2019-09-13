Пристайко заявив про плани провести наступний обмін з Росією «найближчим часом»

Київ розраховує провести наступний обмін утримуваними особами з Росією «найближчим часом», заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі телеканалу «Інтер».

«І ця паралельна робота проходить щодо звільнення всіх на всіх. Це був завжди складний процес, тому що «всіх на всіх» передбачає, що ми знаємо списки, ми погоджуємося на ці списки... Спеціальні групи людей працюють кожен божий день – і вночі, і вдень для того, щоб узгодити і зрушити з місця цей дуже складний, знову-таки, ментально несправедливий процес. Але ми плануємо звільнити найближчим часом наших хлопців», – сказав Пристайко.

7 вересня в межах обміну в Україну повернулися 35 утримуваних Росією українців, у Росію передали 35 російських і українських громадян, яких в Україні судили за різні кримінальні злочини.

У ході обміну були звільнені Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Едем Бекіров, Євген Панов, Павло Гриб, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Роман Сущенко, Артур Панов, Олексій Сизонович, а також захоплені в листопаді 2018 року українські моряки.

13 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готує нові списки та чекає на наступний етап обміну утримуваними особами. У Кремлі також не виключили можливість нового обміну.

За даними уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, в ув’язненні в Росії залишаються 113 громадян України, із них – 89 кримських татар.