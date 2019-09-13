У Кремлі не виключають можливість нового обміну утримуваними особами між Україною та Росією, повідомив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

«Це потребує початку нового процесу, обміну думками, дуже кропіткої та, напевно, розтягнутої в часі роботи. Ніхто апріорі можливість та доцільність такого процесу не виключає, тому що це питання двосторонніх контактів», – сказав Пєсков.

За його словами, Кремлю «значно більше імпонують слова, які ми чули із Києва про те, що там готується детальна дорожня карта з виконання зобов’язань української сторони з імплементації Мінських домовленостей».

13 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готує нові списки та чекає на наступний етап обміну утримуваними особами.

7 вересня в межах обміну в Україну повернулися 35 утримуваних Росією українців, у Росію передали 35 російських і українських громадян, яких в Україні судили за різні кримінальні злочини.

У ході обміну були звільнені Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Едем Бекіров, Євген Панов, Павло Гриб, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Роман Сущенко, Артур Панов, Олексій Сизонович, а також захоплені в листопаді 2018 року українські моряки.