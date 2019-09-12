Дочка Цемаха: «Всі, хто хотів, від батька свідчення отримали»

Дочка Володимира Цемаха Марія Левченко-Цемах заявила у коментарі проектові Радіо Свобода з участю «Голосу Америки» «Настоящее время», що її батько дав свідчення «всім сторонам» у справі про збиття малайзійського «Боїнга» у липні 2014 року.

Вона наголосила, що, за її даними, батько є свідком у справі.

«Адвоката ми наймати не будемо. Навіщо нам адвокат, в зв’язку з чим? Адвоката наймають, коли людину в чомусь підозрюють, звинувачують, і він може бути винен. Батькові наймати адвоката нема чого. Всі, хто хотів, від батька свідчення отримали. Все, що ми хотіли сказати, ми сказали. Ніхто ні від кого не ховається, приховувати йому нічого», – сказала Левченко-Цемах, підтвердивши, що батька допитували і слідчі з Нідерландів.

За словами співрозмовниці «НВ», вони з батьком повернулися з Росії на територію Донбасу, підконтрольну російським гібридним силам і бойовикам угруповання «ДНР».

7 вересня Україна передала Росії Володимира Цемаха в межах обміну утримуваними особами. Це – колишній «командир протиповітряної оборони» угруповання «ДНР» у місті Сніжне, поблизу якого в липні 2014 року був збитий малайзійський «Боїнг» рейсу MH17.

У Нідерландах повідомили, що Україна затримала обмін утримуваними особами, щоб дати можливість прокуратурі Нідерландів допитати Цемаха, затриманого українськими розвідниками наприкінці червня під час спецоперації на окупованих територіях.

11 вересня стало відомо, що Нідерланди перекваліфікували Володимира Цемаха зі свідків у справі про збиття літака рейсу MH17 у небі над Донбасом у підозрювані.