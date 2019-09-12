Моряк Гриценко: «Якщо буде наказ знову пройти через Керченську протоку – я готовий»

Звільнений з російського ув’язнення капітан другого рангу, командир 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування Денис Гриценко заявив, що якщо надійде наказ знову пройти через Керченську протоку – він готовий його виконати. Про це він заявив на прес-конференції в Києві 12 вересня.

«Ми – військовослужбовці збройних сил України, якщо потрібно буде зараз піти і виконувати завдання за наказом, я готовий зараз це зробити. Я на 100% впевнений, що і решта хлопців теж», –сказав моряк.

Також Гриценко зазначив, що всі 24 звільнених моряків готові продовжити свою службу у Військово-морських силах України.

7 вересня у межах обміну до України повернулися 35 утримуваних Росією українців. У Росію передали 35 російських і українських громадян, яких в Україні судили за різні кримінальні злочини.

У ході обміну були звільнені Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Едем Бекіров, Євген Панов, Павло Гриб, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Роман Сущенко, Артур Панов, Олексій Сизонович, а також захоплені в листопаді 2018 року українські моряки.