Полозов: очікуємо повернення захоплених Росією українських кораблів до кінця року

Українська сторона очікує повернення захоплених Росією у Керченській протоці кораблів до кінця року, заявив в коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат звільнених українських військових моряків Микола Полозов.

«Досі Росія не виконала наказ Міжнародного трибуналу в частині повернення кораблів. Але, за моєю інформацією, в цій справі є зрушення, кораблі російська влада готова передати. Єдина проблема – це технічний стан самих кораблів. Тому зараз, за моєю інформацією, їх приводять до такого стану, щоб вони могли бути на плаву і ми очікуємо, що до кінця року їх точно передадуть», – повідомив Полозов.

Командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко заявив, що Росія не хоче повертати захоплені в Керченській протоці українські військові кораблі, бо це є «прямим доказом російської агресії».

У травні Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити моряків і кораблі «Бердянськ», «Нікополь» та «Яни Капу».

25 червня стало відомо, що українські військові катери «Нікополь» і «Бердянськ», а також буксир «Яни Капу» зникли з акваторії стоянки суден «Генмол» в Керчі, де вони перебували останні місяці.

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін, в рамках якого в Україну повернулися 35 громадян, в тому числі 24 моряки, захоплені ФСБ Росії восени 2018 року в районі Керченської протоки.