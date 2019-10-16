Звільнені моряки будуть лікуватися у Латвії – Зеленський

Звільнені з російського ув’язнення українські моряки проходитимуть реабілітацію та лікування у Латвії, повідомив Офіс президента України за підсумками зустрічі у Ризі Володимира Зеленського із президентом Латвії Егілсом Левітсом.

«Надзвичайно важливою для нас є допомога у гуманітарних питаннях. Це і реабілітація наших захисників у медичних закладах Латвії, і вантажі гуманітарної допомоги, й організація відпочинку для українських дітей, які втратили батьків унаслідок війни на сході України. Нещодавно уряд Латвії запросив на реабілітацію та лікування українських моряків, які повернулися з полону», – сказав Зеленський.

Водночас президент Латвії заявив про продовження роботи програми реабілітації українських військових у його країні.

7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією. Літак з 35 українцями приземлився в київському аеропорту «Бориспіль». В Україну повернулися 24 моряки, захоплених ФСБ Росії восени 2018 року в районі Керченської протоки, кримчани Едем Бекіров, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Олег Сенцов, затриманий і засуджений в окупованому Криму Євген Панов, а також українці Роман Сущенко, Павло Гриб, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Артур Панов, Олексій Сизонович.