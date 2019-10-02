Звільнені 24 українські моряки отримали сертифікати на 2-кімнатні квартири – омбудсмен

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що звільнені з ув’язнення в Росії 24 українські моряки отримали сертифікати на двокімнатні квартири.

«Щойно в одеському готелі Il Decameron завершилася урочиста церемонія вручення сертифікатів на двокімнатні квартири 24 морякам, звільненим 7 вересня», – написала Денісова на сторінці у Facebook.

За словами Денісової, йдеться про квартири в прилеглому районі Одеси «із налагодженою інфраструктурою».

Президент України Володимир Зеленський 12 вересня повідомляв, що питання з виділенням житла в Одесі звільненим із російського полону морякам вирішене.

7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією. Літак з 35 українцями приземлився в київському аеропорту «Бориспіль». В Україну повернулися 24 моряків, захоплених ФСБ Росії восени 2018 року в районі Керченської протоки, кримчани Едем Бекіров, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Олег Сенцов, затриманий і засуджений в окупованому Криму Євген Панов, а також українці Роман Сущенко, Павло Гриб, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Артур Панов, Олексій Сизонович.