МЗС України надіслало Росії ноту з вимогою повернути захоплені кораблі

Міністерство закордонних справ України надіслало Росії ноту з вимогою повернути кораблі, захоплені у Керченській протоці рік тому. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на спільному брифінгу з главою МЗС Естонії Урмасом Рейнсалу.

«Міністерство закордонних справ надіслало ноту, в якій просило назвати координати і час, коли ми можемо забрати свої кораблі», – зазначив Пристайко.

За його словами, українська сторона хоче перевірити, чи залишилися на кораблях сліди обстрілів, і чи пов’язана затримка з тим, що кораблі ремонтують, щоб приховати докази.

Командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко заявив, що Росія не хоче повертати захоплені в Керченській протоці українські військові кораблі, бо це є «прямим доказом російської агресії».

У травні Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити моряків і кораблі «Бердянськ», «Нікополь» та «Яни Капу».

25 червня стало відомо, що українські військові катери «Нікополь» і «Бердянськ», а також буксир «Яни Капу» зникли з акваторії стоянки суден «Генмол» в Керчі, де вони перебували останні місяці.

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін, в рамках якого в Україну повернулися 35 громадян, в тому числі 24 моряки, захоплені ФСБ Росії восени 2018 року в районі Керченської протоки.