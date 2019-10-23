В окупованому Криму та ОРДЛО бояться незалежних журналістів

(Рубрика «Точка зору»)

Надуманий і несправедливий «вирок», який був винесений «судом» на окупованому Донбасі авторові колонок для Радіо Свобода Станіславу Асєєву, нагадує про ті переслідування, яких зазнає в анексованому Криму інший наш колега ‒ автор Крим.Реалії Микола Семена.

Упевнений, Кремль боїться чесних журналістів. Зовсім не випадково правління Володимира Путіна ще два десятиліття тому починалося зі встановлення повного контролю над російським телебаченням. Потім дійшла черга до газет, журналів, радіостанцій, навіть інтернет-видань. Той, хто не хоче слідувати пропагандистській лінії російського керівництва, просто «зникає з радарів». Масмедіа передаються новим «правильним» власникам, інтернет-видання забороняються, чесні журналісти ‒ переслідуються.

І коли Росія приходить на чужу територію ‒ вона швидко встановлює там свої порядки. Переслідування Миколи Семени відрізняється від переслідування Станіслава Асєєва тільки тим, що відбувається «при світлі». Крим офіційно «внесений» до складу Російської Федерації. Судовий процес над Семеною не можна проводити в оточенні повної секретності. З опальним журналістом можуть зустрічатися колеги й правозахисники.

Не можна просто так взяти й висунути Семені вигадане звинувачення. І, можливо, ці обставини й врятували нашого колегу від розправи, від знищення не просто помилковим вироком, а й ув’язненням.

Судилище над Асєєвим відбувається в темряві. У непроглядній пітьмі

А судилище над Асєєвим відбувається в темряві. У непроглядній пітьмі. На окупованому Донбасі немає жодного легального правосуддя. Маріонетки, яким віддали на поталу цей регіон України, можуть робити все, що вони хочуть ‒ було б схвалення «кураторів» із російських спецслужб.

Саме тому та ненависть до вільного слова, яку, думаю, підживлює все керівництво Росії, на Донбасі виражається в чистому вигляді, без всяких сентиментів і занепокоєнь.

Упевнений, Станіслав став жертвою цієї концентрованої ненависті.

Віталій Портников ‒ журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода

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