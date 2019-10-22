CPJ: Асєєв – журналіст, а не шпигун, його слід негайно звільнити

Комітет захисту журналістів (CPJ) засудив оголошений угрупованням «ДНР» «вирок» про засудження журналіста, автора Радіо Свобода Станіслава Асєєва до 15 років ув’язнення.

«Станіслав Асєєв не є ані шпигуном, ані екстремістом. Він є журналістом, який подавав рідкісний погляд на життя простих людей у зоні, що контролюється підтримуваними Росією сепаратистами. Так званий суд, який засудив Асєєва, не є законним; його слід негайно звільнити і дозволити повернутися на підконтрольну Києву територію», – заявила координатор програми CPJ у Європі та Центральній Азії Гульноза Саїд.

Із заявами з вимогою звільнити Асєєва після оголошення «вироку» вже виступили Радіо Свобода, МЗС України, посольство США в Україні, журналістські організації в Україні і світі.

Відео від серпня 2018 року

Бойовики підтримуваного Росією угруповання «ДНР» 22 жовтня оголосили про «засудження» Асєєва до «15 років позбавлення волі з позбавленням права займатися журналістською діяльністю терміном на два роки і шість місяців, з обмеженням свободи терміном на один рік, з відбуванням покарання в колонії суворого режиму».

Автор колонок для проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії Станіслав Асєєв (Васін) перебуває в ув’язненні підконтрольного Росії угруповання «ДНР», за різними даними, з травня або червня 2017 року. Спершу він просто зник, два тижні про нього нічого не було відомо. Пізніше угруповання «ДНР» визнало його затримання й звинуватило у шпигунстві на користь України.