Бойовики заявили про засудження журналіста Асєєва до 15 років ув’язнення

Підтримувані Росією бойовики угруповання «ДНР» на своїх ресурсах 22 жовтня повідомили про засудження так званою «прокуратурою ДНР» до 15 років ув’язнення українського журналіста, автора колонок для проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії Станіслава Асєєва.

В угрупованні «ДНР» стверджують, що Асєєв засуджений за кількома «статтями» – «організація екстремістської організації», «шпигунство», «підбурювання до шпигунства»​, «публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності», «публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності».

«Підсудному призначено покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 15 років з позбавленням права займатися журналістською діяльністю терміном на два роки і шість місяців, з обмеженням свободи терміном на один рік, з відбуванням покарання в колонії суворого режиму. Вирок вступив в законну силу», – йдеться в повідомленнях на сайтах бойовиків.

Українська влада поки не коментувала повідомлення бойовиків про «вирок» журналістові.

Українські та міжнародні організації неодноразово закликали звільнити журналіста Станіслава Асєєва і включити його у списки на обмін.

Автор колонок для проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії Станіслав Асєєв перебуває в ув’язненні підконтрольного Росії угруповання «ДНР», за різними даними, з травня або червня 2017 року. Спершу він просто зник, два тижні про нього нічого не було відомо. Пізніше угруповання «ДНР» визнало його затримання й звинуватило у шпигунстві на користь України.