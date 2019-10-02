У Чехії опублікували репортажі Асєєва

Чеський часопис NaVýchod («На Сході») опублікував на своїх шпальтах репортажі утримуваного проросійськими бойовиками в окупованому Донецьку журналіста і блогера Станіслава Асєєва.

«В останньому номері NaVýchod ми опублікували тексти Станіслава Асєєва, що описують реальність життя на окупованій території», – повідомило видання на сторінці у Facebook.

Повідомляється, що розмістити репортажі про Асєєва вирішили у день його 30-річчя, переклад текстів на чеську зробила Кароліна Юракова.

Автор колонок для проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії Станіслав Асєєв перебуває в ув’язненні підконтрольного Росії угруповання «ДНР», за різними даними, з травня або червня 2017 року. Спершу він просто зник, два тижні про нього нічого не було відомо. Пізніше угруповання «ДНР» визнало його затримання й звинуватило у шпигунстві на користь України.

Історія часопису NaVýchod бере початок у 2001 році, коли побачило світ його перше число. Ініціаторами видання були студенти-славісти філософського факультету Карлового університету у Празі. Метою було наблизити до всіх зацікавлених історію, культуру, актуальні події у країнах колишнього «східного блоку». Через брак людських ресурсів у 2013 році часопис призупинив свою роботу, а у березні 2017-го знову почав виходити.