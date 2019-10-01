Посольство США в день народження Асєєва: сподіваємося на швидке звільнення журналіста

У посольстві США в Києві висловили сподівання на якнайшвидше звільнення утримуваного бойовиками в окупованому Донецьку журналіста і блогера Станіслава Асєєва.

«Наші серця линуть до Станіслава Асєєва у день його народження. Підтримувані Росією сили утримують Станіслава за ґратами протягом останніх двох років за те, що він просто повідомляв про насильство та несправедливість у так званій «ДНР». Ми сподіваємось на його швидке звільнення», – йдеться в повідомленні посольства у Twitter 1 жовтня.

1 жовтня Станіслав Асєєв зустрічає у неволі свій 30-й день народження, нагадав колишній бранець бойовиків у Донецьку, колишній викладач Асєєва Ігор Козловський. Для Станіслава Асєєва це третій день народження в полоні, вказав Козловський.

Автор колонок для проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії Станіслав Асєєв перебуває в ув’язненні підконтрольного Росії угруповання «ДНР», за різними даними, з травня або червня 2017 року. Спершу він просто зник, два тижні про нього нічого не було відомо. Пізніше угруповання «ДНР» визнало його затримання й звинуватило у шпигунстві на користь України.