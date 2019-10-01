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01 Жовтень 2019, Київ 18:50
Новини | Свобода слова

Посольство США в день народження Асєєва: сподіваємося на швидке звільнення журналіста

Книга Станіслава Асєєва була видана через рік після його затримання силовиками угруповання «ДНР». Це збірка статей Станіслава з аналізом подій на Донбасі у 2014-2017 роках

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У посольстві США в Києві висловили сподівання на якнайшвидше звільнення утримуваного бойовиками в окупованому Донецьку журналіста і блогера Станіслава Асєєва.

«Наші серця линуть до Станіслава Асєєва у день його народження. Підтримувані Росією сили утримують Станіслава за ґратами протягом останніх двох років за те, що він просто повідомляв про насильство та несправедливість у так званій «ДНР». Ми сподіваємось на його швидке звільнення», – йдеться в повідомленні посольства у Twitter 1 жовтня.

1 жовтня Станіслав Асєєв зустрічає у неволі свій 30-й день народження, нагадав колишній бранець бойовиків у Донецьку, колишній викладач Асєєва Ігор Козловський. Для Станіслава Асєєва це третій день народження в полоні, вказав Козловський.

/**/ /**/ /**/ Книга Станіслава Асєєва була видана через рік після його затримання силовиками угруповання «ДНР». Це збірка статей Станіслава з аналізом подій на Донбасі у 2014-2017 роках
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Автор колонок для проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії Станіслав Асєєв перебуває в ув’язненні підконтрольного Росії угруповання «ДНР», за різними даними, з травня або червня 2017 року. Спершу він просто зник, два тижні про нього нічого не було відомо. Пізніше угруповання «ДНР» визнало його затримання й звинуватило у шпигунстві на користь України.

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