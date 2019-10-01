Провідні політики та ЗМІ США вимагають звільнення Станіслава Асєєва – президент Радіо Свобода

Звільнення утримуваного бойовиками в Донецьку журналіста і блогера Станіслава Асєєва вимагають десятки амеркианських політиків, міжнародних організацій, світових медіа, серед яких Bloomberg, The Washington Post, Associated Press, лауреат Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич та інші. Про це на пресконференції в Києві 1 жовтня заявив президент Радіо Свобода Джеймі Флай.

«Асєєв висвітлював життя мирного населення в зоні конфлікту, вплив конфлікту на культуру, навчання в школах, політику з 2014 року до часу затримання в 2017 році. Сепаратисти, які його затримали, звинуватили його в шпигунстві та заявили, що йому загрожує до 14 років позбавлення волі, але на даний момент нам невідомо про будь-який визнаний орган влади, який висунув би йому будь-які звинувачення», – наголосив президент Радіо Свобода.

1 жовтня Станіслав Асєєв зустрічає у неволі свій 30-й день народження, нагадав колишній бранець бойовиків у Донецьку, колишній викладач Асєєва Ігор Козловський. Для Станіслава це третій день народження в полоні, вказав Козловський.

Автор колонок для проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії Станіслав Асєєв перебуває в ув’язненні підконтрольного Росії угруповання «ДНР», за різними даними, з травня або червня 2017 року. Спершу він просто зник, два тижні про нього нічого не було відомо. Пізніше угруповання «ДНР» визнало його затримання й звинуватило у шпигунстві на користь України.