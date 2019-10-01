Міжнародний ПЕН-Конгрес розпочався із флешмобу на підтримку Станіслава Асєєва

У Манілі на Філіппінах 1 жовтня розпочався 85-й Міжнародний ПЕН-Конгрес. Перед відкриттям асамблеї президентка Міжнародного ПЕН Дженніфер Клемент розповіла делегатам, що сьогодні виповнюється 30 років українському письменнику, журналісту, члену Українського ПЕН Станіславу Асєєву, незаконно ув’язненому проросійськими збройними формуваннями «ДНР». Вона закликала делегатів бути солідарними зі Станіславом і долучитися до флешмобу на його підтримку.

85-й Міжнародний ПЕН-конгрес у Манілі триватиме до 4 жовтня у столиці Філіппін. Фокус-тема Конгресу цього року – «Мови, якими ми говоримо» – спрямована на підтримку свободи літератури і малих мов. Участь у конгресі беруть понад 200 авторів і членів національних ПЕН-центрів із 50 країн.

Автор колонок для проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії Станіслав Асєєв перебуває в ув’язненні підконтрольного Росії угруповання «ДНР», за різними даними, з травня або червня 2017 року. Спершу він просто зник, два тижні про нього нічого не було відомо. Пізніше угруповання «ДНР» визнало його затримання й звинуватило у шпигунстві на користь України.