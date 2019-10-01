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01 Жовтень 2019, Київ 20:23
Новини | Політика

«Докладаємо максимальних зусиль для його повернення» – Зеленський про журналіста Асєєва

Журналіст Станіслав Асєєв (Васін), фото архівне

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна докладає максимум зусиль для звільнення утримуваного бойовиками в окупованому Донецьку журналіста і блогера Станіслава Асєєва.

«Особливу увагу хочу приділити, до речі, вашому колезі, кореспонденту Станіславу Асєєву, якому виповнилося 30 років, і який більше двох років знаходиться у в’язниці в «ДНР». Ми докладаємо максимальних зусиль для його повернення», – сказав Зеленський на брифінгу у Києві.

Він додав, що влада докладає зусиль не лише для звільнення Асєєва, а й для «повернення усіх наших громадян, усіх громадян України».

/**/ /**/ /**/ Матеріали про Станіслава Асєєва на міжнародному ПЕН-Конгресі в столиці Філіппін Манілі, 1 жовтня 2019 року
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Міжнародний ПЕН-Конгрес розпочався із флешмобу на підтримку Станіслава Асєєва

Автор колонок для проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії Станіслав Асєєв перебуває в ув’язненні підконтрольного Росії угруповання «ДНР», за різними даними, з травня або червня 2017 року. Спершу він просто зник, два тижні про нього нічого не було відомо. Пізніше угруповання «ДНР» визнало його затримання й звинуватило у шпигунстві на користь України.

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