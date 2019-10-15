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Иллюзию законности режима пророссийских боевиков в Донецке и Луганске создают в том числе перебежчики из числа украинских госслужащих – милиционеры, прокуроры, судьи… Некоторые из них предпочли остаться в родных городах и даже пойти работать в администрации, в том числе осуждать украинских заложников – за якобы шпионаж, борьбу с боевиками или волонтерство. Среди удерживаемых в тюрьмах группировки «ДНР» есть и журналисты Радио Свобода – Олег Галазюк и Станислав Асеев. Сегодня мы расскажем о так называемых судьях апелляционной палаты «верховного суда» группировки «ДНР» – это вершина карьеры для представителей судебной власти в Донецке сегодня.

1 октября так называемая апелляционная палата «верховного суда» группировки «ДНР» приговорила жительницу Горловки Марину Чуйкову к 11 годам тюрьмы – по всей видимости, подтвердив приговор так называемых судов нижних инстанций. Пророссийские боевики считают, что женщина шпионила для Службы безопасности Украины – якобы фотографировала места дислокации боевиков.

Чуйкову задержали еще в августе 2018 года на КПВВ «Майорское» – она возвращалась из Харькова, где живут ее сыновья. «Следствие» по делу вели представители спецслужб пророссийских боевиков из «МГБ ДНР», их имена установить Донбасс.Реалии не удалось. Также нет в документах имен так называемых «прокуроров». Однако на сайте так называемого «верховного суда» нам удалось найти имена «судей» апелляционной палаты.

Нам неизвестно, кто именно из них судил Марину Чуйкову. Назначения судей подписывал глава т.н. «верховного суда»​ Андрей Ким. Он, по всей видимости, сменил на этой должности Эдуарда Якубовского – российского гражданина, которого в 2018 году заочно осудили на 12 лет тюрьмы. По информации бывшего заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина, до этого Якубовский работал в российском Следственном комитете. Новый глава «суда» – тоже российский гражданин, который также раньше работал в следкоме – возглавлял следственный отдел в Волгодонске Ростовской области. В российском реестре судебных решений можно обнаружить, что в 2015 году бывшего следователя через суд выселяли из служебной квартиры. В 2018 году он возглавил «судебную систему» пророссийских боевиков в Донецке.

Глава апелляционной палаты т.н. «верховного суда» – Людмила Зиновьевна Стратейчук. Ее назначили на эту должность 20 февраля 2019 года. В «судах» боевиков она приговаривала заложников к смертной казни. О судье Стратейчук неоднократно рассказывают бывшие заложники в шестом выпуске сборника свидетельств украинских граждан, которые были заложниками российских террористических группировок на территории ОРДЛО (2018).

Согласно данным Высшего совета юстиции, Стратейчук судит с начала 90-х годов. С марта 1993-го по ноябрь 1995 года она работала судьей Центрально-Городского районного суда города Макеевки, с ноября 1995-го по март 2000-го – судьей Пролетарского районного суда города Донецка, с марта 2000 года по декабрь 2010-го – судьей Центрально-Городского районного суда города Макеевки. После этого ушла в отставку, однако в июле 2012 года ее рекомендовали на должность судьи апелляционного суда Донецкой области, где она и работала вплоть до начала войны.

В 2013 году, Стратейчук, как судья Апелляционного суда Донецкой области, уменьшила приговор Артему Миргородскому – он насмерть сбил двух человек на остановке общественного транспорта. Вместо семи лет она приговорила его к двум годам заключения, которые он на тот момент практически полностью отбыл в СИЗО.

В 2016 году в издании «Орд» Стратейчук обвиняли в помощи рейдерам – в начале 1990-х она предположительно приняла решение об изъятии у членов трудового коллектива 200-метрового помещения салона «Локон» в пользу третьего лица.

Кто рассматривает «апелляционные жалобы»?

В подчинении Стратейчук, согласно сайтам органов пророссийской администрации, находится 11 судей. Так 1 февраля 2019 года в «апелляционную палату» назначили Павла Юрьевича Бычкова, Оксану Алексеевну Зарицкую, Светлану Владимировну Лебеденко, Ярослава Станиславовича Мирошниченко, Игоря Александровича Одегова, Карину Зурабовну Сичинаву и Светлану Григорьевну Смелик.

27 сентября палату расширили пятью судьями. Там начали работать Виктория Григорьевна Дорошенко, Александр Анатольевич Никулин, Анатолий Иванович Скрипник, Любовь Александровна Черткова и Елена Викторовна Харахулах. Тогда же был исключен судья Мирошниченко.

Открытой информации о подчиненных Стратейчук, к сожалению, меньше. Так судья Виктория Дорошенко работала судьей Кировского районного суда Донецка с 2004 года, Анатолий Скрипник – судьей Донецкого административного суда с 2010 года, а Александр Никулин судил в Донецком апелляционном административном суде (с какого года – нам найти не удалось). Скрипнику посвящено решение Высшего совета правосудия от 22.12.2017, где упоминается, что с ноября 2014 года он как судья должен был работать на подконтрольной Украине территории, однако к своим обязанностям Скрипник так и не приступил. «Отсутствие на рабочем месте судья поясняет нежеланием работать в Славянске», – говорится в решении.

Любовь Черткова до начала войны работала в Докучаевском городском суде. Затем, как и Скрипника, ее отправили работать в Славянск, в межрайонный суд. Она, впрочем, также впоследствии решила перейти на работу в пророссийскую администрацию. Судья Елена Харахулах до войны работала в Старобешевском районном суде, даже руководила аппаратом. По состоянию на август 2018 Харахулах возглавила суд – уже под контролем пророссийских боевиков, а затем перешла в «верховный».

Павел Бычков до прихода к власти пророссийских боевиков работал судьей Ясиноватского горрайонного суда Донецкой области – судил с 2008 года. До этого, по данным региональных СМИ, он был следователем милиции. В 2011 году по Бычкову также открывали дисциплинарное производство, впоследствии он получил выговор от квалификационной комиссии (ВККС), на который подавал жалобу в Высший совет правосудия. Уже после начала войны, в 2015 году Высший совет юстиции заявил о несоответствии Бычкова занимаемой должности, судья попал в люстрационные списки. В 2017 году его уволили из судейского корпуса за измену.

Оксана Зарицкая также работала судьей Ясиноватского горрайонного суда Донецкой области. Судьей она стала в 2011 году, в 25 лет . Впоследствии суд ходатайствовал о получении для нее служебного жилья в Ясиноватой. Судьей т.н. «верховного суда» она стала уже в 2016 году, после 5 лет практики, а теперь – перешла в «апелляционную палату».

Светлана Лебеденко судила в Пролетарском районном суде Донецка с 2008 года. В 2013 году она пыталась устроиться в Апелляционный суд Донецкой области, однако ей помешали 16 жалоб, поступивших в ВККС. По одной из жалоб открыли дисциплинарное производство, сообщает газета «Закон и бизнес». Это, впрочем, не помешало ей получить пожизненное назначение в том же 2013 году.

Ярослав Мирошниченко работал судьей в Хозяйственном суде Донецкой области с июня 2013 года. Это было его первое и последнее назначение в судебной системе Украины. В 2017 году Высший совет правосудия уволил его с должности, но уже в мае 2018 года стало известно, что молодой судья вошел в так называемый «верховный суд ДНР». Сотрудничал ли с режимом пророссийских боевиков в Донецке до этого, установить не удалось.

Судья Игорь Одегов стал работать в так называемом «верховном суде» еще в 2016 году. Рассказы пострадавших о нем также есть в шестом выпуске сборника свидетельств украинских граждан, которые были заложниками российских террористических группировок на территории ОРДЛО (2018). Он осуждал украинских заложников на 10 и на 16 лет тюрьмы. Больше никакой открытой информации найти не удалось.

Карина Сичинава также попала в так называемый «верховный суд» в июле 2016 года. В 2015 году ее представляли в телевизионных сюжетах российских СМИ как заместителя начальника следственного отдела так называемого «Ленинского райотдела полиции ДНР» в Донецке. В 2013 году, согласно сообщениям местных СМИ, она работала старшим следователем в том же райотделе.

Светлана Смелик работала судьей Кировского районного суда Макеевки – с 2008 года была избрана бессрочно. В октябре 2011 года Смелик рекомендовали перевести в Апелляционный суд Донецкой области. С 2016 года она занимается «правосудием» в так называемом «верховном суде ДНР».

Что с судьями группировки «ДНР» теперь?

В 2015 году бывший замглавы Национальной полиции Украины и экс-руководитель полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин опубликовал список тех, кто вершил т.н. «правосудие» в группировке «ДНР» на тот момент. Всем фигурантам старого списка были предъявлены обвинения, кто-то был заочно осужден. С тех пор имена поменялись, однако всем членам так называемой апелляционной палаты также грозят уголовные дела, говорит Радио Донбасс Реалии Аброськин. Сегодня он возглавляет Одесский университет внутренних дел.

«Я Донецкой областью живу и до настоящего времени. Мне хорошо известна структура и так называемых судебных органов псевдореспублик, и их правоохранительных органов, всех руководителей знаю. Что я могу сказать по фамилиям? Могу сказать, что все они должны понести ответственность», – заявил Вячеслав Аброськин.

Экс-судью Стратейчук в 2018 году заочно приговорили к 10 годам тюрьмы. Вместе с ней примерно в то же время приговоры вынесли еще двум судьям так называемого «верховного суда», но не из «апелляционной палаты.

Светлана Лебеденко, Игорь Одегов, Анатолий Скрипник и Елена Харахулах находятся в розыске – их подозревают в создании террористической группы. Остальные бывшие судьи в базе МВД отсутствуют, найти информацию об их приговорах нам также не удалось. Отсутствует информация о них и на сайте прокуратуры Донецкой области.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org