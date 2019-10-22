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22 Жовтень 2019, Київ 20:06
Новини | Політика

МЗС України висловило Росії протест через вирок журналісту Асєєву

Будівля МЗС України і Михайлівський Золотоверхий монастир ПЦУ в Києві

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Міністерство закордонних справ України висловлює категоричний протест Російській Федерації у зв’язку з рішенням підконтрольного Росії угруповання «ДНР» щодо позбавлення волі громадянина України, журналіста Станіслава Асєєва. Про це йдеться в поширеній увечері 22 жовтня заяві МЗС України.

«Незаконне утримання та псевдо-вирок Станіславу Асєєву вчергове підтвердили, що окупаційний режим розглядає незалежну журналістику як одну з головних загроз своєму функціонуванню. Недарма УВКПЛ (Управління верховного комісара з прпв людини – ред.) ООН у своїй доповіді щодо ситуації з правами людини в Україні за період з 16 травня до 15 серпня 2019 року окремо відзначило відсутність можливостей для публічного висловлення критичних поглядів на окупованій частині Донбасу. Підкреслюємо, що незаконне позбавлення волі є в Україні кримінальним злочином. Усі причетні до утримання Асєєва будуть притягнуті до відповідальності згідно з Кримінальним кодексом України», – наголосили в міністерстві.

МЗС вимагає від Російської Федерації негайного звільнення Асєєва та усіх інших незаконно утримуваних громадян України.

/**/ /**/ /**/ Президент Радіо Свобода Джеймі Флай
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22 жовтня бойовики підтримуваного Росією угруповання «ДНР» повідомили, що український журналіст Станіслав Асєєв засуджений до 15 років ув’язнення.

/**/ /**/ /**/ Український журналіст Станіслав Асєєв засуджений до 15 років ув’язнення в окупованому Донецьку
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Автор колонок для проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії Станіслав Асєєв перебуває в ув’язненні підконтрольного Росії угруповання «ДНР», за різними даними, з травня або червня 2017 року. Спершу він просто зник, два тижні про нього нічого не було відомо. Пізніше угруповання «ДНР» визнало його затримання й звинуватило у шпигунстві на користь України.

Відео від серпня 2018 року

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