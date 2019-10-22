МЗС України висловило Росії протест через вирок журналісту Асєєву

Міністерство закордонних справ України висловлює категоричний протест Російській Федерації у зв’язку з рішенням підконтрольного Росії угруповання «ДНР» щодо позбавлення волі громадянина України, журналіста Станіслава Асєєва. Про це йдеться в поширеній увечері 22 жовтня заяві МЗС України.

«Незаконне утримання та псевдо-вирок Станіславу Асєєву вчергове підтвердили, що окупаційний режим розглядає незалежну журналістику як одну з головних загроз своєму функціонуванню. Недарма УВКПЛ (Управління верховного комісара з прпв людини – ред.) ООН у своїй доповіді щодо ситуації з правами людини в Україні за період з 16 травня до 15 серпня 2019 року окремо відзначило відсутність можливостей для публічного висловлення критичних поглядів на окупованій частині Донбасу. Підкреслюємо, що незаконне позбавлення волі є в Україні кримінальним злочином. Усі причетні до утримання Асєєва будуть притягнуті до відповідальності згідно з Кримінальним кодексом України», – наголосили в міністерстві.

МЗС вимагає від Російської Федерації негайного звільнення Асєєва та усіх інших незаконно утримуваних громадян України.

22 жовтня бойовики підтримуваного Росією угруповання «ДНР» повідомили, що український журналіст Станіслав Асєєв засуджений до 15 років ув’язнення.

Автор колонок для проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії Станіслав Асєєв перебуває в ув’язненні підконтрольного Росії угруповання «ДНР», за різними даними, з травня або червня 2017 року. Спершу він просто зник, два тижні про нього нічого не було відомо. Пізніше угруповання «ДНР» визнало його затримання й звинуватило у шпигунстві на користь України.

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