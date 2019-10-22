США закликали Росію звільнити Асєєва й інших несправедливо затриманих українців

Посольство США в Україні висловлює занепокоєння через засудження автора Радіо Свобода Станіслава Асєєва у непідконтрольному українській владі Донецьку і закликає Росію й підтримувані нею сили звільнити його.

«Ми глибоко стурбовані повідомленнями про те, що журналіста Станіслава Асєєва було засуджено так званою «ДНР» до 15 років ув’язнення. Ми закликаємо Росію та сили, які вона підтримує, негайно звільнити його та інших несправедливо затриманих українців», – йдеться в повідомленні посольства у твітері.

Бойовики підтримуваного Росією угруповання «ДНР» 22 жовтня оголосили про «засудження» Асєєва до «15 років позбавлення волі з позбавленням права займатися журналістською діяльністю терміном на два роки і шість місяців, з обмеженням свободи терміном на один рік, з відбуванням покарання в колонії суворого режиму».

Автор колонок для проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії Станіслав Асєєв (Васін) перебуває в ув’язненні підконтрольного Росії угруповання «ДНР», за різними даними, з травня або червня 2017 року. Спершу він просто зник, два тижні про нього нічого не було відомо. Пізніше угруповання «ДНР» визнало його затримання й звинуватило у шпигунстві на користь України.

Відео від серпня 2018 року

Раніше сьогодні Національна спілка журналістів України висловила обурення «судилищем» над автором Радіо Свобода Станіславом Асєєвим в окупованому Донецьку і закликала владу України докласти зусиль для звільнення журналіста.

«15 років в’язниці – за журналістську діяльність! Національна спілка журналістів України обурена судилищем над нашим колегою Станіславом Асєєвим у Донецьку. 15 років колонії суворого режиму та заборона займатися журналістською діяльністю – це неприховані жорстокі репресії за прагнення журналіста говорити правду з окупованого Донбасу», – повідомив голова НСЖУ Сергій Томіленко у Facebook.