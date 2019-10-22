Європейська федерація журналістів: «вирок» Асєєву є кричущим порушенням свободи слова

Європейська федерація журналістів шокована засудженням автора Радіо Свобода Станіслава Асєєва у непідконтрольному українській владі Донецьку і вкотре закликає негайно його звільнити, йдеться в повідомленні на сайті EFJ.

«Порушення прав Асєєва, а тепер і суворий вирок є кричущими порушенням свободи слова», – сказав генеральний секретар федерації Рікардо Гутьєрес.

Зі свого боку, російська Спілка журналістів і працівників ЗМІ закликала усі офіційні і громадські організації Росії вплинути на рішення угруповання «ДНР» для звільнення Станіслава Асєєва, йдеться в повідомленні.

Відео від серпня 2018 року

Раніше сьогодні Національна спілка журналістів України висловила обурення «судилищем» над автором Радіо Свобода Станіславом Асєєвим в окупованому Донецьку і закликала владу України докласти зусиль для звільнення журналіста.

«15 років в’язниці – за журналістську діяльність! Національна спілка журналістів України обурена судилищем над нашим колегою Станіславом Асєєвим у Донецьку. 15 років колонії суворого режиму та заборона займатися журналістською діяльністю – це неприховані жорстокі репресії за прагнення журналіста говорити правду з окупованого Донбасу», – повідомив голова НСЖУ Сергій Томіленко у Facebook.

Бойовики підтримуваного Росією угруповання «ДНР» 22 жовтня оголосили про «засудження» Асєєва до «15 років позбавлення волі з позбавленням права займатися журналістською діяльністю терміном на два роки і шість місяців, з обмеженням свободи терміном на один рік, з відбуванням покарання в колонії суворого режиму».

Автор колонок для проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії Станіслав Асєєв (Васін) перебуває в ув’язненні підконтрольного Росії угруповання «ДНР», за різними даними, з травня або червня 2017 року. Спершу він просто зник, два тижні про нього нічого не було відомо. Пізніше угруповання «ДНР» визнало його затримання й звинуватило у шпигунстві на користь України.