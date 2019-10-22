Засудження журналіста Асєєва в Донецьку є обурливим – президент Радіо Свобода

Гідним на засудження назвав президент Радіо Свобода Джеймі Флай рішення бойовиків у Донецьку про ув’язнення Станіслава Асєєва на 15 років за виконання ним роботи журналіста.

«Стас – журналіст, і лише намагався підвищити рівень обізнаності про ситуацію на сході України. Це рішення є спробою підтримуваних Росією сепаратистів у Донецьку заглушити його потужний, незалежний голос. Стас має бути негайно звільнений», – ідеться в коментарі президента Радіо Свобода Джеймі Флая.

22 жовтня бойовики підтримуваного Росією угруповання «ДНР» повідомили, що український журналіст Станіслав Асєєв засуджений до 15 років ув’язнення.

Автор колонок для проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії Станіслав Асєєв перебуває в ув’язненні підконтрольного Росії угруповання «ДНР», за різними даними, з травня або червня 2017 року. Спершу він просто зник, два тижні про нього нічого не було відомо. Пізніше угруповання «ДНР» визнало його затримання й звинуватило у шпигунстві на користь України.