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22 Жовтень 2019, Київ 15:31
Новини | Політика

Засудження журналіста Асєєва в Донецьку є обурливим – президент Радіо Свобода

Президент Радіо Свобода Джеймі Флай

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Гідним на засудження назвав президент Радіо Свобода Джеймі Флай рішення бойовиків у Донецьку про ув’язнення Станіслава Асєєва на 15 років за виконання ним роботи журналіста.

«Стас – журналіст, і лише намагався підвищити рівень обізнаності про ситуацію на сході України. Це рішення є спробою підтримуваних Росією сепаратистів у Донецьку заглушити його потужний, незалежний голос. Стас має бути негайно звільнений», – ідеться в коментарі президента Радіо Свобода Джеймі Флая.

/**/ /**/ /**/ Президент Радіо Свобода Джеймі Флай
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Провідні політики та ЗМІ США вимагають звільнення Станіслава Асєєва – президент Радіо Свобода

22 жовтня бойовики підтримуваного Росією угруповання «ДНР» повідомили, що український журналіст Станіслав Асєєв засуджений до 15 років ув’язнення.

/**/ /**/ /**/ Український журналіст Станіслав Асєєв засуджений до 15 років ув’язнення в окупованому Донецьку
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НСЖУ «обурена судилищем» над журналістом Асєєвим у Донецьку

Автор колонок для проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії Станіслав Асєєв перебуває в ув’язненні підконтрольного Росії угруповання «ДНР», за різними даними, з травня або червня 2017 року. Спершу він просто зник, два тижні про нього нічого не було відомо. Пізніше угруповання «ДНР» визнало його затримання й звинуватило у шпигунстві на користь України.

Станіслав Асєєв – символ окупованого Донбасу – відео
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Станіслав Асєєв – символ окупованого Донбасу – відео

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