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22 Жовтень 2019, Київ 15:34
Новини | Свобода слова

НСЖУ «обурена судилищем» над журналістом Асєєвим у Донецьку

Український журналіст Станіслав Асєєв засуджений до 15 років ув’язнення в окупованому Донецьку

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Національна спілка журналістів України «обурена судилищем» над автором Радіо Свобода Станіславом Асєєвим у непідконтрольному українській владі Донецьку, повідомив голова НСЖУ Сергій Томіленко у Facebook.

«15 років в’язниці – за журналістську діяльність! Національна спілка журналістів України обурена судилищем над нашим колегою Станіславом Асєєвим у Донецьку. 15 років колонії суворого режиму та заборона займатися журналістською діяльністю – це неприховані жорстокі репресії за прагнення журналіста говорити правду з окупованого Донбасу», – написав Томіленко.

Він наголосив, що позиція НСЖУ незмінна і підтримується нашими міжнародними партнерами.

«Закликаємо українську владу докласти максимальні зусилля, аби звільнити журналіста із полону!» – додав Томіленко.

Станіслав Асєєв – символ окупованого Донбасу – відео
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Станіслав Асєєв – символ окупованого Донбасу – відео

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22 жовтня бойовики підтримуваного Росією угруповання «ДНР» повідомили, що український журналіст Станіслав Асєєв засуджений до 15 років ув’язнення.

Автор колонок для проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії Станіслав Асєєв перебуває в ув’язненні підконтрольного Росії угруповання «ДНР», за різними даними, з травня або червня 2017 року. Спершу він просто зник, два тижні про нього нічого не було відомо. Пізніше угруповання «ДНР» визнало його затримання й звинуватило у шпигунстві на користь України.

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