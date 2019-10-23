На церемонії вручення відзнаки «за відвагу» у США українська журналістка згадала про полоненого Асєєва

Журналістка «Громадського телебачення» Анастасія Станко на церемонії отримання американської нагороди «За відвагу у журналістиці» від громадської організації International Women’s Media Foundation у Вашингтоні згадала про утримуваного проросійськими бойовиками на Донбасі українського журналіста, автора колонок для проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії Станіслава Асєєва.

«Мені здається, що зараз один з найскладніших часів для нашої професії. Так, журналістів убивають на війнах як і раніше, на російсько-українській війні вбили 7. Так, журналістів і далі беруть в полон, мій колега Станіслав Асєєв з Радіо Свобода понад 3 роки в підвалі сепаратистів так званої «ДНР», – цитує видання слова Станко на церемонії у Вашингтоні.

Також нагороду отримала українська журналістка та головна редакторка видання «Слідство.Інфо» Анна Бабінець, журналістка з Південного Судану Анна Німіріано, керівниця Бейрутського бюро The Washington Post Ліз Слай та журналістка з Нікарагуа Люсія Пінеда.

22 жовтня бойовики підтримуваного Росією угруповання «ДНР» повідомили, що український журналіст Станіслав Асєєв засуджений до 15 років ув’язнення. Президент Радіо Свобода Джеймі Флай назвав «засудження» журналіста Асєєва обурливим.

Національна спілка журналістів України, Комітет захисту журналістів, Європейська федерація журналістів, українське МЗС засудили дії бойовиків і закликали негайно звільнити Станіслава Асєєва.

Автор колонок для проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії Станіслав Асєєв перебуває в ув’язненні підконтрольного Росії угруповання «ДНР», за різними даними, з травня або червня 2017 року. Спершу він просто зник, два тижні про нього нічого не було відомо. Пізніше угруповання «ДНР» визнало його затримання й звинуватило у шпигунстві на користь України.