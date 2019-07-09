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09 Липень 2019, Київ 23:29
Новини | Свобода слова

Українські журналістки отримали премію за відвагу від Міжнародного жіночого медіафонду

Одна з нагороджених – журналістка «Громадського» Анастасія Станко

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Журналістка «Громадського» Анастасія Станко і керівниця незалежної розслідувальної агенції «Слідство.Інфо» Анна Бабінець отримали нагороду за відвагу від Міжнародного жіночого медіафонду (The International Women's Media Foundation, IWMF).

Керівниця незалежної розслідувальної агенції «Слідство.Інфо» Анна Бабінець – також серед нагороджених
Керівниця незалежної розслідувальної агенції «Слідство.Інфо» Анна Бабінець – також серед нагороджених

Як йдеться в повідомленні на сайті організації, нагорода демонструє, що «жінки-журналістки не збираються відступати, їх не можна змусити замовкнути, і вони заслуговують на визнання за їхню силу, попри труднощі».

«Премією відзначають сміливих журналісток, які висвітлюють табуйовані теми, працюють у ворожому щодо жінок середовищі й розповідають «важку правду», – йдеться в повідомленні.

За даними організації, від 1990 року премію отримали понад 100 жінок із 56 країн світу.

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