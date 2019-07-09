Українські журналістки отримали премію за відвагу від Міжнародного жіночого медіафонду

Журналістка «Громадського» Анастасія Станко і керівниця незалежної розслідувальної агенції «Слідство.Інфо» Анна Бабінець отримали нагороду за відвагу від Міжнародного жіночого медіафонду (The International Women's Media Foundation, IWMF).

Як йдеться в повідомленні на сайті організації, нагорода демонструє, що «жінки-журналістки не збираються відступати, їх не можна змусити замовкнути, і вони заслуговують на визнання за їхню силу, попри труднощі».

«Премією відзначають сміливих журналісток, які висвітлюють табуйовані теми, працюють у ворожому щодо жінок середовищі й розповідають «важку правду», – йдеться в повідомленні.

За даними організації, від 1990 року премію отримали понад 100 жінок із 56 країн світу.