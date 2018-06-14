Міжнародну премію за свободу преси 2018 отримає Настя Станко з «Громадського» – CPJ

Журналістка «Громадського» Настя Станко отримає Міжнародну премію за свободу преси International Press Freedom Awards 2018 року цієї осені, повідомляє сайт міжнародної організації Комітет захисту журналістів (CPJ).

Престижну нагороду International Press Freedom Awards вручають журналістам з усього світу, які демонструють не тільки відданість професії, але й відвагу у своїй роботі та захисті права на свободу слова, попри напади, погрози та навіть загрози тюремного ув’язнення.

«Нагороду розцінюю як аванс і розділяю з усіма українськими журналістами, котрі працюючи над темами україно-російської війни та боротьби з корупцією завжди на двох фронтах – зовнішньому та внутрішньому, – розповіла Настя Станко «Громадському». – Українські журналісти, незважаючи на шалений суспільний тиск, фейки і російську пропаганду та українську контрпропаганду, все ж залишаються відданими професії і доносять правду до суспільства. Нагорода – це як ще один знак, що наша робота не марна».

Настя Станко – спеціальний кореспондент «Громадського», яка спеціалізується на темах війни на Донбасі, розслідувань справ про вбивства Майдану та оборонного сектору країни.

Станко неодноразово піддавалася критиці та погрозам за свою роботу на сході України. Найгучніший випадок стався в 2016 році, коли її звинуватили у викритті позицій українських військових в Авдіївці. Але подальше розслідування інциденту Службою безпеки України не виявило порушень у її роботі.

Цьогорічна церемонія нагородження лауреатів International Press Freedom Awards відбудеться 20 листопада в Нью-Йорку.

Окрім Станко, лауреатами стали Амаль Халіфа Ідріс Хаббані (Судан), Нґуен Нґок Нху Цін (В’єтнам) та Руз Мелі Реєз (Венесуела).