Україна 7 разів зверталася до Росії з вимогою повернути захоплені українські кораблі – Зеркаль

Україна сім разів зверталася до Росії з вимогою повернути захоплені в Чорному морі українські кораблі. Про це заявила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.

«Були неодноразові звернення з цього ж приводу до Росії. Вимога негайно звільнити кораблі є і в нашому позові по Конвенції ООН з морського права від 1 квітня 2019 року», – мовиться у повідомленні.

За словами Зеркаль, всього таких звернень з вимогою віддати кораблі було «принаймні сім». Заступник міністра повідомляє, що відповідей ні на одне, зокрема і на останнє від 4 жовтня 2019 року, в Києві не отримали.

«Хочу нагадати рішення Міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня 2019 року: Росія повинна негайно передати під контроль України «Нікополь», «Бердянськ» і «Яни Капу». При цьому, ключовим аспектом для міжнародного права є корабель. Саме він і має імунітет, оскільки є вираженням суверенітету держави-прапора», – написала Зеркаль.

За її словами, той факт, що Росія досі не віддала Києву кораблі є черговим свідченням порушення нею норм і принципів міжнародного права.

«Допоки кораблі не будуть безумовно повернуті під контроль України, тиск на Росію має бути продовжений. Міжнародне співтовариство має бути свідоме триваючого порушення міжнародного права, а саме невиконання наказу», – зазначила Зеркаль.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко 4 листопада заявив, що МЗС надіслало Росії ноту з вимогою повернути кораблі, захоплені у Керченській протоці рік тому.

Командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко заявив, що Росія не хоче повертати захоплені в Керченській протоці українські військові кораблі, бо це є «прямим доказом російської агресії».

У травні Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити моряків і кораблі «Бердянськ», «Нікополь» та «Яни Капу».

25 червня стало відомо, що українські військові катери «Нікополь» і «Бердянськ», а також буксир «Яни Капу» зникли з акваторії стоянки суден «Генмол» в Керчі, де вони перебували останні місяці.

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін, в рамках якого в Україну повернулися 35 громадян, в тому числі 24 моряки, захоплені ФСБ Росії восени 2018 року в районі Керченської протоки.