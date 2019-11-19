Росія проводить навчання у Чорному морі

Росія почала у Чорному морі військові навчання, в яких задіяні 10 кораблів та авіація.

За інформацією пресслужби російського флоту, заплановані навчання «з тралення, ведення морського бою, пошуку і знищенню підводного човна, виявлення та нанесення удару по береговому командному пункту, відбиття атаки засобів повітряного нападу умовного противника».

Раніше командувач Військово-морськими силами України адмірал Ігор Воронченко повідомив, що за 5 років анексії Криму кількість кораблів Чорноморського флоту РФ зросла з 34 до 49, у тому числі підводних човнів - з одного до семи, інформує РБК.

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові і в Чорному морі. У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.