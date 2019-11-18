«Півтора прикордонника» проти Росії: як морпіхи утримують «фронт» у Скадовську

Від Скадовська Херсонської області, де базуються українські морпіхи, до села Стерегуще у Роздольненському районі на півночі анексованого Криму – близько 47 кілометрів Чорним морем. З січня цю смугу чорноморського узбережжя Херсонської області пильнують українські морпіхи – 140-й окремий розвідувальний батальйон. З чим довелося стикнутися українським військовим, читайте в матеріалі телепроекту Крим.Реалії.

«Це стратегічне місце, звідки вдало можна контролювати агресора, який знаходиться навпроти нас. Який знаходиться на Кримському півострові, на нашому Кримському півострові», – розповідає про місце служби у Скадовську Володимир Семків – командир 140 окремого розвідувального батальйону морської піхоти Збройних сил України.

Інших українських підрозділів в районі Скадовська немає, говорить морпіх-розвідник з позивним «Скіф». До російської анексії Криму він служив у Керчі. З міркувань безпеки ми не можемо показувати обличчя військового.

«Тут тактична обстановка така, що у Скадовську є велика діра у кордоні і є відкрите море, куди можуть підійти легкі десантні катери. Військ тут особливо немає, є поліція, не зовсім те, що треба, і, як кажуть, півтора прикордонника, які нічого не зроблять. З іншого боку (збоку Донецької області, – ред.) – село Селідове, ударно-штурмова бригада Росії розвернута у повному обсязі, нагнано багато одиниць техніки і особового складу ударно-штурмових підрозділів», – говорить він.

За словами «Скіфа», без розміщення тут морської піхоти – елітної частини військ Збройних сил України – стримувати агресію на приазовському напрямку буде проблематично.

Якщо Росія нападе Росія вдарить по Скадовську тільки за умови повномасштабного вторгнення в Україну, переконаний військовий експерт, заступник директора українського Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.

У березні російські військові провели у Криму масштабні навчання з перекидання десантників морем. Задіювали півтори тисячі військовослужбовців.

«Якщо буле широкомасштабний наступ Росії проти України, якщо Росія надумає пробити собі сухопутний коридор до Криму з Донбасу, з російської території через Донбас, то, звісно, вони (російські військові, – ред.) проводитимуть морські десантні операції, зокрема, і в Скадовську. Їм треба буде перекрити ось цей напрямок і зробити такий буфер», – роз’яснює Михайло Самусь.

Зараз Чорноморське узбережжя в районі Скадовська захищене недостатньо, вважає морпіх «Скіф». «В місті Скадовськ є велика діра в кордоні. Є відкрите море, куди можуть підійти легкі десантні катера, де можуть висадити піхоту і в подальшому десантувати техніку, якщо буде потрібно», – говорить він.

Легкий десантний катер «Акула», яким озброєний Чорноморський флот Росії, подолає відстань від села Стерегуще у Криму до Скадовська на Херсонщині трохи більше, ніж за дві години, говорять українські морпіхи. Російський десантний корабель «Цезарь Куников», що базується в Криму, ту саму відстань, за розрахунками українських військових, подолає приблизно за півтори години. Він також може транспортувати бронетехніку.

На півночі Криму Росія стягнула додаткові сили, стверджує «Скіф»: «Ми знаємо, що з того боку – ударно-штурмову бригаду Росії розвернуто у повному обсязі – багато одиниць техніки і особового складу».

З відкритих джерел відомо, що найближчий штурмовий батальйон російських десантників розміщений у Джанкої. Звідси до села Стерегуще і виходу до Чорного моря напроти Скадовська – трохи більше 100 кілометрів. Розташування інших російських підрозділів у цьому районі невідоме.

«У Криму є достатньо сил для того, щоб завдати по нас і ракетні удари, і авіаційні удари, і провести морську десантну операцію, і провести блокування будь якої акваторії», – говорить Михайло Самусь.

Захищати свій сектор українські морпіхи вимушені у непростих умовах

У квітні цього року начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко звернувся до Херсонської обласної ради з проханням передати табір в оренду Міноборони. Облрада за це рішення проголосувала з другої спроби, більшості голосів вистачило не одразу. Тепер у Міноборони просять передати табір на баланс відомства, щоб відремонтувати корпуси. Але це питання вже кілька місяців не вирішується.

Тому зробити ремонт для військових тут поки неможливо. «За відсутності даної умови Міністерство оборони не може вкладати кошти у те, що йому не належить. Це нормально. Жоден господар ніколи не вкладатиме у те, що йому не належить. І коли ми подивимось угоду, то там чітко вказано, що розрив угоди можливий в односторонньому порядку. В якийсь прекрасний момент там комусь щось не сподобалось і нам кажуть: давайте звідси з’їжджайте», – пояснює Володимир Семків.

Однак і жити в таких умовах неможливо. Морпіхи зробили ремонт в одному з корпусів власними силами. До інших навіть електрика і вода не підведені. Морпіхи очікують, коли чиновники і військове керівництво домовляться. «Зараз відбуваються робочі зустрічі з керівниками морської піхоти з керівником ВМС України стосовно передачі цієї бази на постійну основу», – говорить глава Херсонської облради Владислав Мангер.

Владислав Мангер Владислав Мангер

Але домовлятися хочуть не всі. Є противники розміщення морпіхів на території дитячого табору. Херсонська облрада запропонувала військовим чотири інші локації поблизу Скадовська, але Генштаб Збройних сил України обрав саме це місце.

«Ніхто не проти цієї військової частини у Скадовському районі, маючи на увазі невелику відстань Криму. Хочеться об’єднати, щоб і захист був, і щоб ми все-таки зберегли те, що було побудовано за 50 років. А за 50 років було побудовано унікальне місце – урочище Сукури з дев’ятьма піонерськими таборами», – говорить заступник глави Херсонської облради Віталій Булюк.

Керівники Херсонської облради говорять, що на даний момент розглядається питання про передачу табору «Білі крила» з комунальної власності Скадовська у власність Міноборони України. Але терміни вирішення цього питання поки не визначені.

Тим часом Міноборони Росії до дня військового розвідника оприлюднило відеоролик, у якому показало, як швидко і ефективно можуть діяти диверсійні і штурмові загони російської армії. В свою чергу, українські військові провели навчання на полігоні «Ягорлик» у Херсонській області. Підняли авіацію, випробували ракетні комплекси С-300, «Бук» та С-125.

Тренувалися відбивати атаки з моря і потрапляти у надводні мішені. Стріляли у плавсклад «Золотоноша».